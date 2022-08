Österreich Raiffeisen Bank International verdreifacht Gewinn – vor allem dank des Russlandgeschäfts

Dass der Gewinn der Bank im zweiten Quartal deutlich höher ausfällt als erwartet, führt zu einem Kurssprung der Aktie. RBI erhöhte außerdem die Prognose für das laufende Jahr.

Das Management hat den Ausblick für das Gesamtjahr angepasst. (Foto: Reuters) RBI-Zentrale in Wien

Frankfurt Die österreichische Raiffeisen Bank International (RBI) hat im zweiten Quartal dieses Jahres die Erwartungen deutlich übertroffen. Der Nettogewinn stieg von April bis Juni auf 1,27 Milliarden Euro, nach 396 Millionen im Vorjahresquartal. Analysten hatten im Vorfeld einen Gewinn von 854 Millionen Euro erwartet. Dabei profitierte die Bank vor allem von ihrem Russlandgeschäft und dem Verkauf der bulgarischen Tochter.

„Das sehr gute Ergebnis in Russland dient der Stärkung der Stabilität der Bank“, sagte Bankchef Johann Strobl am Dienstag bei der Präsentation der Quartalszahlen. RBI hatte nach Kriegsausbruch zwar ihr Neugeschäft in Russland eingestellt, aber noch keine Entscheidung bezüglich ihrer Aktivitäten vor Ort getroffen. Und der Druck steigt, sich wegen des Ukrainekriegs aus dem Markt zurückzuziehen.