 Österreich: Raiffeisen Bank passt Ziele an - noch keine Entscheidung zu Russland

Wegen des Ukraine-Kriegs hat die RBI die Ziele für das Kreditwachstum und die Risikokosten angepasst. Der Konzerngewinn verdoppelte sich im ersten Quartal.

Wegen des Ukraine-Kriegs muss die Bank ihre Erwartung für das Kreditvolumen senken. (Foto: Reuters) RBI-Logo

Wien Die wegen ihrer Geschäfte in Russland massiv unter Druck geratene Raiffeisen Bank International (RBI) hat zum Jahresauftakt ihren Gewinn verdoppelt. Wegen des Krieges in der Ukraine mussten nun jedoch die Ziele für das Kreditwachstum und die Risikokosten angepasst werden, wie die in vielen Ländern Osteuropas, Russland, der Ukraine sowie in Belarus tätige Bank am Mittwoch mitteilte. Nach wie vor offen ist, wie es mit der russischen Tochterbank weitergeht.

„Wir treiben die Evaluierung unserer strategischen Optionen, die auch einen geordneten Rückzug aus Russland beinhalten, konsequent voran“, sagte Bankchef Johann Strobl. Da der Prozess nicht einfach sei, werde das noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Das Institut mit Sitz in Wien zählt zu den am stärksten in Russland engagierten westlichen Banken. Die russische Tochterbank hatte im vergangenen Jahr etwa ein Drittel zum Konzerngewinn von 1,4 Milliarden Euro beigetragen.

Seit Kriegsbeginn hat die RBI das Neugeschäft in Russland nach eigenen Angaben weitgehend eingestellt. In der Ukraine sei der operative Betrieb trotz der äußerst schwierigen Rahmenbedingungen nie unterbrochen worden. Wichtige Bankleistungen, wie die Vergabe von Krediten, versuche die RBI weitgehend aufrecht zu erhalten. Als Marktführer im Agrarsektor habe man die für das Land wichtige Getreideaussaat maßgeblich finanziert, erklärte das Institut.

Wegen des Krieges muss die Bank allerdings ihre Erwartung für das Kreditvolumen senken. Für das Gesamtjahr werde nunmehr für die Kernmärkte in Osteuropa mit einem Kreditwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich gerechnet. Zuvor wurde ein Plus zwischen sieben und neun Prozent erwartet.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Hohe Risikovorsorge

Der Zinsüberschuss dürfte im oberen und der Provisionsüberschuss im mittleren einstelligen Prozentbereich zunehmen, bekräftige die Bank frühere Angaben. Die Kosten-Ertrags-Quote (CIR) sieht die Bank 2022 unverändert bei rund 55 Prozent. Bei der harten Kernkapitalquote (CET1) werde nunmehr mit einer Annäherung an das Ziel von 13 Prozent gerechnet. Zuvor wurde die Quote mit rund 13 Prozent erwartet. Im ersten Quartal war die Kapitalquote auf 12,3 Prozent gesunken nach 13,1 Prozent zu Jahresende.

„Die RBI ist aus einer Position der Stärke in diese Krise gegangen“, sagte Strobl. „Wir haben im ersten Quartal hohe Risikovorsorgen gebildet und dennoch ein deutlich positives Konzernergebnis erzielt“, fügte er an.

Der Konzerngewinn verdoppelte sich auf 442 Millionen Euro nach 216 Millionen Euro. Die RBI lag damit deutlich über den Erwartungen von Analysten, die im Schnitt mit einem Nettogewinn von 165 Millionen Euro gerechnet hatten. Deutlich mehr musste die Bank für mögliche Kreditausfälle zur Seite legen. Die Risikokosten erhöhten sich auf 319 Millionen Euro nach 76 Millionen Euro.

Mehr: Der neue Kurs der Bafin.