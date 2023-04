Onlinebanking Girokonto von Klarna steckt in der Nische fest

Der Zahlungsdienstleister Klarna startete kürzlich auch in Deutschland ein Angebot für den Preisvergleich beim Onlineshopping. Klarna gehört zu den großen Zahlungsfirmen, das Girokonto aber hat bisher wenige Nutzer.

Frankfurt Das Fintech Klarna hat sich im deutschen Finanzsystem etabliert. Doch beim Girokonto tut sich das Angebot des schwedischen Unternehmens noch immer schwer: Zwei Jahre nach dem Start wurden 215.000 Girokonten in Deutschland eröffnet. Diese Zahl nannte Klarna auf Handelsblatt-Anfrage.

Damit liegt Klarna deutlich hinter anderen Instituten zurück. Zum Vergleich: Die deutschen Sparkassen, die zu den traditionellen Filialbanken gehören, verzeichneten allein im vergangenen Jahr 650.000 neue Kontoeröffnungen. Bei der DKB stieg die Zahl privater Girokonten 2022 um knapp 250.000 auf 4,2 Millionen.

Die ING führte rund 3,1 Millionen Girokonten, etwa 150.000 mehr als ein Jahr zuvor. Die Bank des Vergleichsportals Check24, C24, gab kürzlich gegenüber dem Handelsblatt an, dass sie drei Jahre nach dem Start nur auf rund 100.000 Kundinnen und Kunden kommt.

Das Beispiel unterstreicht, dass Girokonten von Finanz-Start-ups (Fintechs) kein Selbstläufer sind – selbst wenn es um Gratisangebote geht und selbst dann, wenn ein großes Unternehmen dahintersteht. Hierzulande ist die Konkurrenz unter Online- und Fintech-Banken sehr groß. Neben Anbietern wie N26, Vivid und Bunq zielen die großen Direktbanken ING Deutschland, Comdirect und DKB ebenso auf onlineaffine Kunden.

Die Institute bieten generell oder unter bestimmten Umständen, meist bei monatlichem Mindesteingang, gratis Girokonten an. Bei Klarna gilt die Nutzung der Klarna-App als Voraussetzung für ein Girokonto. Darunter versteht das Unternehmen aber lediglich, dass man sich mindestens einmal pro Monat in die App einloggt. Zugleich kann man auch ohne App auf Klarna-Bezahlmethoden zugreifen.

Klarna hat mit Einbruch der Bewertung zu kämpfen

Klarna gehört zu den international führenden Zahlungsanbietern. Das Fintech ist vor allem für seine Bezahlmethode – darunter Rechnungs- und Ratenkauf, im Fachjargon „Buy now, pay later“ (BNPL) – bekannt. Bei weltweit mehr als 500.000 Händlern kann man per Klarna bezahlen.

Das Unternehmen versucht seit einiger Zeit, sich zusehends als Shopping-App zu positionieren. Das einst wertvollste börsennotierte Start-up Europas hat jedoch wie viele andere Jungunternehmen damit zu kämpfen, dass die Bewertung zuletzt deutlich eingebrochen ist.

Für das Girokonto in Deutschland nutzt Klarna seine schwedische Banklizenz, mit der das Fintech EU-weit Bankdienstleistungen anbieten kann. Bisher gibt es das Girokonto aber nur in Deutschland. Zudem lockt Klarna Sparer in Deutschland bereits seit Anfang vergangenen Jahres mit hohen Festgeldzinsen.

Deutschlandchefin Nicole Defren betonte, Deutschland sei ein wichtiger Kernmarkt und habe nach wie vor „höchste Priorität“, „weshalb wir hier weiterhin stark investieren werden“. Der Umsatz in der Bundesrepublik, wo Klarna seit fast 13 Jahren vertreten ist, stieg 2022 um zehn Prozent, während der E-Commerce-Markt insgesamt schrumpfte. Konkrete Zahlen nennt die Firma jedoch nicht.

USA überholen Deutschland als umsatzstärkster Markt von Klarna

Vergangene Woche startete Klarna auch in Deutschland einen Preisvergleich für Onlineshops. Verbraucher können dort nach Produkten von 3800 Händlern suchen und dabei nach Kriterien wie Farbe, Größe, Ausstattung und Kundenbewertungen filtern. Der Preisvergleich basiert auf der Technik von Pricerunner. Klarna hatte das schwedische Unternehmen im Jahr 2021 übernommen.

Aus Sicht von Christiane Neumüller, Zahlungsexpertin bei der Beratungsfirma Capco, passt der Preisvergleich zur Gesamtstrategie, weil Klarna sich nicht primär als Bezahllösung, sondern als Ökosystem rund um den Onlineeinkauf sehe. Zudem könne es helfen, die Reputation von Klarna wieder zu verbessern.

Deutschland war lange der wichtigste Markt des 2005 gegründeten Unternehmens. Ende 2022 haben die USA Deutschland aber als umsatzstärksten Markt überholt.

In den USA, wo Klarna 2015 loslegte, zählt die Firma acht Millionen App-Nutzer und insgesamt 34 Millionen Kunden. In Deutschland sind sechs Millionen App-Nutzer aktiv.

