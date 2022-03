Onlinebanking Sparkassen modernisieren App und wollen bald 23 Millionen Nutzer erreichen

Frankfurt Mit dem Start ihrer neuen App setzen die deutschen Sparkassen verstärkt auf das Banking per Smartphone. „Wir wollen innerhalb der nächsten fünf Jahre die Zahl der App-Nutzer um zehn Millionen auf etwa 23 Millionen steigern“, sagte Andreas Schelling, Chef des Sparkassen-IT-Dienstleisters Finanz Informatik, dem Handelsblatt.

Bereits in den vergangenen Monaten hat die Sparkassen-App mehr neue Nutzer gefunden als das Onlinebanking per Computer. „Das größere Wachstum beim digitalen Banking sehen wir in der App“, sagte Schelling.

Allein im zweiten Halbjahr 2021 seien rund 1,1 Millionen neue Nutzerinnen und Nutzer der Sparkassen-App dazugekommen. Ende Januar 2022 gab es 12,8 Millionen Nutzer der Sparkassen-App.

Zu Wochenbeginn haben die deutschen Sparkassen begonnen, ihre Banking-App „Sparkasse“ zu modernisieren. Ein Update ist seit Montag im Apple-App-Store zu finden, Nutzer von Android-Geräten können nach und nach auf die aktualisierte App zugreifen. Weitere Schritte, analog für das Onlinebanking, sollen Schelling zufolge im Sommer und im Herbst folgen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Für die Sparkassen, Marktführer im Geschäft mit privaten Kundinnen und Kunden, ist die Smartphone-App wichtig, um gegen reine Digitalbanken auf Dauer bestehen zu können. Stark gewachsen ist in Deutschland das Onlinebanking der Direktbank ING. Als Herausforderer der etablierten Geldhäuser gilt zudem die Berliner Smartphone-Bank N26.

Das extra Smartphone-Konto „Yomo“ war ein Flop

Marktbeobachter rechnen damit, dass das Banking per Smartphone generell an Bedeutung gewinnt. „Kunden werden in Zukunft die Banking-Apps viel stärker nutzen als das Onlinebanking. Gerade neue Kunden werden Banken immer mehr über den mobilen Kanal gewinnen“, sagt René Fischer, Partner der Beratungsgesellschaft Oliver Wyman. Das sei ein „Megatrend“.

Die Sparkassen hatten bereits versucht, über eine extra App für jüngere Kunden vor allem N26 Paroli zu bieten. Von dem Smartphone-Konto namens „Yomo“ verabschiedeten sich die Sparkassen aber vor zwei Jahren, nur wenige der knapp 370 Geldhäuser boten Yomo zwischenzeitlich an.

Beim jetzigen Update hat die Sparkassen-App (S-App) ein neues Design erhalten. Die Bedienung sei jetzt intuitiver und das Geldversenden einfacher. Künftig soll laut Schelling die S-Invest-App für den Wertpapierhandel tiefer in die Sparkassen-App integriert werden.

Momentan allerdings tätigt ein erheblicher Teil der Sparkassenkunden seine Bankgeschäfte lieber in der Filiale. Von den 41,5 Millionen Girokontokunden, wobei 4,9 Millionen Geschäftskonten mitgezählt werden, nutzen 25,9 Millionen das Onlinebanking. Sie verteilen sich aktuell etwa jeweils zur Hälfte auf Nutzer der App und des Onlinebankings per PC. Neben 12,8 Millionen aktiven Nutzern der S-App gibt es laut FI 13,9 Millionen Nutzer des Onlinebankings per PC. Ein kleiner Teil der Kunden greift auf beides zu.

Viele Verbraucher in Deutschland sind beim Onlinebanking zurückhaltend. Nur 56 Prozent der Befragten wickeln ihre Bankgeschäfte in erster Linie online oder per Smartphone ab, ergab kürzlich eine Umfrage.

Mehr: Nach Maestro-Aus – Wie Sparkassen und Volksbanken Auslandszahlungen mit Girocards sicherstellen wollen