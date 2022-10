Onlinebroker Neuer Risikovorstand bei Flatexdegiro

Frankfurt Wechsel in der Führungsetage der Flatexdegiro Bank: Matthias Heinrich wird neuer Risikovorstand und löst damit Jörn Engelmann ab, der Ende Januar vollständig aus dem Unternehmen ausscheidet. Das gab Flatex am Montag bekannt.

Künftig verantwortet Heinrich das Risikomanagement, das regulatorische Reporting sowie die Compliance der Bank, die eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Frankfurter Onlinebrokers Flatex ist.

Seine Kenntnisse und Erfahrungen in der Finanzindustrie machten Heinrich zu einer unverzichtbaren Unterstützung für das Managementteam, um unter anderem die Herausforderungen eines sich ständig verändernden Umfeld zu meistern, sagte Martin Korbmacher, Aufsichtsratsvorsitzender der Flatexdegiro Bank.

Heinrich war zuletzt Geschäftsführer bei der EIS Einlagensicherungsbank – einer Spezialbank des Bundesverbands deutscher Banken (BdB), die unter anderem bei der Abwicklung von Banken sowie der Einlegerentschädigung unterstützt. Davor war er in verschiedenen Risikoposition unter anderem bei der Hypovereinsbank und der spanischen Santander tätig.

Flatex ging 2006 an den Start, 2020 übernahm der Onlinebroker den niederländischen Konkurrenten Degiro. Aktuell ist die Firma nach eigenen Angaben in 18 europäischen Ländern aktiv. Insgesamt hat das Unternehmen mehr als zwei Millionen Kundenkonten und ist nach eigenen Angaben der größte Onlinebroker für Privatkunden in Europa.

