Onlinezahlungen Gegen Paypal und Apple Pay: US-Großbanken planen eigene Bezahl-App

Die Geldhäuser fürchten, den direkten Kundenkontakt zusehends zu verlieren. Mit dem neuen Angebot einer eigenen Bezahl-App sind sie allerdings spät dran.

US-Großbanken, darunter JP Morgan, Wells Fargo und Bank of America, wollen eine neue Bezahl-Wallet starten. Ihr Ziel ist es, Apple Pay und Paypal etwas entgegenzusetzen. (Foto: Reuters) JP Morgan

Frankfurt Sieben US-Großbanken wollen eine eigene Bezahl-App starten und damit die Bezahldienste Paypal und Apple Pay in die Schranken weisen. Well Fargo, Bank of America, JP Morgan und vier weitere Geldhäuser arbeiten bereits an dem neuen Produkt, wie das „Wall Street Journal“ (WSJ) berichtet.

In einer sogenannten Wallet sollen Verbraucherinnen und Verbraucher demnach ihre Debit- sowie Kreditkarten hinterlegen und damit online bezahlen können. Gebaut wird sie von dem Finanz-Start-up Early Warning Services, das den Großbanken gehört und bereits den Paypal-Konkurrenten Zelle in den USA betreibt. Einen Namen für die geplante App gibt es noch nicht, erklärte das Unternehmen.