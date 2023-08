Ostdeutsche Sparkassen Steigende Zinsen, höhere Baupreise, verunsicherte Kunden: Neugeschäft bei Hypothekendarlehen halbiert sich

Nach Auffassung des Präsidenten des ostdeutschen Sparkassenverbands gibt es allerdings noch einen weiteren wichtigen Grund für den Einbruch bei Immobilienkrediten.

Talsohle im Immobilienfinanzierungsgeschäft bereits erreicht? (Foto: Sparkasse Oder-Spree) Eingang einer Sparkasse in Frankfurt an der Oder

Berlin Die schwache wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland spiegelt sich auch in den Kreditbüchern der 43 ostdeutschen Sparkassen in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern wider. So verringerte sich das Volumen neuer Kreditzusagen im ersten Halbjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 36 Prozent.

Dabei reduzierten sich die Kreditzusagen für Privatpersonen um 46 Prozent, für die gewerbliche Wirtschaft um 36 Prozent. Unterm Strich wuchs der Kreditbestand um 2,5 Prozent auf rund 79 Milliarden Euro.

Zu einem regelrechten Einbruch kam es bei den Immobilienkrediten. Das Neugeschäft halbierte sich nahezu im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (minus 48 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro).

Diese Entwicklung liegt nach Auffassung des Präsidenten des Ostdeutschen Sparkassenverbands, Ludger Weskamp, nicht nur an den zinsbedingt höheren Finanzierungskosten und stark gestiegenen Baupreisen. Verantwortung würde auch die Politik tragen, die die Immobilienfinanzierung für die Menschen zu einem „unkalkulierbaren Risiko“ machen.