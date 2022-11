PBB Pfandbriefbank hinkt beim Gewinn hinter Vorjahr her

Das Unternehmen erwirtschaftete im dritten Quartal rund 52 Millionen Euro. Damit liegt die Deutsche Pfandbriefbank knapp 15 Prozent unter den Zahlen des Vorjahres.

Das Unternehmen bleibt hinter den Zahlen des Vorjahres zurück. (Foto: dpa) Deutsche Pfandbriefbank

München Die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) hinkt beim Gewinn angesichts einer steigenden Risikovorsorge und rückläufiger Tilgungen hinter dem Vorjahresniveau her. Das Ergebnis vor Steuern sank im dritten Quartal auf 52 (2021: 72) Millionen Euro, nach den ersten neun Monaten stehen damit 159 Millionen Euro zu Buche, 15 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie die pbb am Montag in München mitteilte.

Vorstandschef Andreas Arndt sagte, der Immobilienfinanzierer bleibe „auf Kurs, im Gesamtjahr noch innerhalb unserer Guidance zu bleiben“. Die pbb hatte einen Gewinnrückgang auf 200 bis 220 (242) Millionen Euro in Aussicht gestellt.

Das Neugeschäft habe im dritten Quartal mit 2,3 Milliarden Euro leicht über Vorjahr gelegen, erklärte die pbb. Der Bestand an Immobilienfinanzierungen stieg seit Jahresende 2021 um knapp zwei Milliarden auf 29,5 Milliarden Euro.

