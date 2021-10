Personalwechsel Verdi-Chef Werneke soll in Aufsichtsrat der Deutschen Bank einziehen

Frank Werneke folgt in dem Gremium auf Ex-Verdi-Chef Frank Bsirske. Dieser ist der bei der Bundestagswahl für die Grünen in das Parlament eingezogen.

Werneke folgt in dem Gremium auf Ex-Verdi-Chef Frank Bsirske. (Foto: dpa) Frank Werneke

Berlin Der Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Werneke, soll neues Mitglied im Aufsichtsrat der Deutschen Bank werden. Werneke sei für den vakanten Posten vorgesehen und solle nun gerichtlich bestellt werden, berichtet die „Wirtschaftswoche“, die sich auf einen Verdi-Sprecher beruft.

Die Berichte wurden in Finanzkreisen bestätigt. Die Gewerkschaft war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Werneke folgt damit in dem Gremium auf Ex-Verdi-Chef Frank Bsirske, der bei der Bundestagswahl für die Grünen in das Parlament eingezogen ist. Er hatte sich deshalb Mitte September aus dem Aufsichtsrat der Deutschen Bank zurückgezogen.

Mehr: Erste Annäherung bei Tarifverhandlungen öffentlicher Banken

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen