Petrus Advisers „Viel Kapital vernichtet“ – Aktivistischer Investor verschärft Kritik an der Pfandbriefbank

Frankfurt Der aktivistische Investor Petrus Advisers, der sich in Deutschland mit Engagements bei Comdirect, Aareal Bank und Teamviewer einen Namen gemacht hat, wirft der Pfandbriefbank (pbb) mehrere Fehlschläge vor. Die Kritik richtet sich gegen zu hohe Risiken im Kreditgeschäft des Münchener Immobilienfinanzierers in Großbritannien und den USA sowie eine defizitäres Gemeinschaftsunternehmen für Kommunalfinanzierung.

Die pbb betonte gegenüber auf Anfrage, die jüngsten Turbulenzen in der globalen Kreditwirtschaft hätten gezeigt, dass die Bank mit ihrer „risiko-konservativen Strategie weiterhin auf dem richtigen Weg“ sei.

Der Londoner Investor, der seinen Anteil an der pbb nach eigenen Angaben seit Februar von knapp unter drei Prozent auf mittlerweile 3,2 Prozent erhöht hat, sieht das anders. „Die pbb ist augenscheinlich eine weitere deutsche Bank, die durch späten Eintritt in Märkte, die sie nicht versteht, viel Kapital vernichtet“, heißt es in einem Schreiben des Hedgefonds, das dem Handelsblatt vorab vorliegt.

Die Quote der notleidenden Kredite in Großbritannien liege „inzwischen bei schockierenden 13,3 Prozent und ihr Kreditbuch schrumpft“, so Petrus Advisers. Ein Kredit gilt als notleidend oder faul, wenn es Hinweise darauf gibt, dass der Kreditnehmer ihn wahrscheinlich nicht zurückzahlen kann oder der Kreditnehmer seit mehr als 90 Tagen mit der Ratenzahlung in Verzug ist. Petrus kritisierte außerdem die hohen Kosten für den Standort London.

Auch den Einstieg in die gewerbliche Immobilienfinanzierung in den USA sieht der Londoner Investor kritisch. „In den USA sind Sie dabei im aktuell schwierigen New Yorker Büromarkt zu wachsen – das steht klar im Gegensatz zu ihrem 'konservativen' Führungsstil', moniert Petrus Advisers. Der Anteil der notleidenden Kredite in den USA liege bei 6,1 Prozent.

Faule Kredite in Großbritannien und USA

In Finanzkreisen hieß es dazu, bei den ausgewiesenen notleidenden Krediten in Großbritannien handle es sich um Altlasten. Es gehe um vier Darlehen aus dem Shopping-Center-Bereich. Mit Blick auf den hohen Anteil fauler Kredite im US-Geschäft hieß es, diese Quote spiegle in den USA nicht unbedingt wider, dass die Darlehen mit Sicherheiten abgedeckt seien.

Den Investor besänftigt das nicht. „Wir fordern den Aufsichtsrat auf, diese destruktiven Fehler sorgfältig zu analysieren und die Rückforderung von Boni (Clawbacks) bei den betroffenen Managern zu erwägen“, so Petrus Advisers. In Finanzkreisen hieß es, solche Rückforderungen seien bei der pbb an hohe Hürden geknüpft, die nicht erfüllt seien.

Ein weiterer Kritikpunkt bezieht sich auf das Gemeinschaftsunternehmen Capveriant. Das Joint-Venture der pbb mit der französischen Bank Caisse des Dépôts (CDC) ist eine Finanzierungsplattform für die öffentliche Hand.

Capveriant habe in den vergangenen fünf Jahren „kontinuierlich Geld verbrannt und Wert vernichtet“. Nach Berechnungen von Petrus Advisers belaufen sich die Verluste in diesem Zeitraum auf 20 Millionen Euro. Die pbb rechne „frühestens 2025“ mit dem Erreichen der Gewinnschwelle.

Aus Sicht des Investors sollte die pbb dafür Sorge tragen, dass Capveriant entweder schnell profitabel wird, verkauft wird oder dichtgemacht wird. Eine Sprecherin betonte dazu auf Anfrage: „Im Zuge unseres Strategieprogramms prüfen wir seit einiger Zeit all unsere Geschäftsbereiche und Beteiligungen auf Zukunftsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit.“

Petrus Advisers fordert Aktienrückkäufe

Petrus Advisers hat sich erstmals im Februar in Sachen Pfandbriefbank zu Wort gemeldet und der Bank „signifikante strategische Schwächen“ und hohe Kosten vorgeworfen sowie Aktienrückkäufe gefordert. In dem aktuellen Brief bekräftigte Petrus Advisers nun letztere Forderung. Diese sollen durch einen Stopp des Neugeschäfts in Großbritannien und den USA finanziert werden.

Für Aktienrückkäufe bräuchte die Pfandbriefbank die Zustimmung der Bankenaufseher. Anders als etwa der Commerzbank, die das für diese Maßnahme notwendige Geld aus dem laufenden Gewinn aufbringen kann, würde die pbb Rückkäufe aus dem Eigenkapital finanzieren müssen.

Ob die Bankenaufsicht das genehmigen würde, ist eine offene Frage. In der Vergangenheit hatte die EZB-Bankenaufsicht sich kritisch über gewerbliche Immobilienkredite geäußert, auf die die Pfandbriefbank spezialisiert ist. Die Bankenaufseher halten diese Kredite für relativ riskant.

Petrus Advisers hat in den vergangenen Jahren immer wieder erfolgreich bei deutschen Banken interveniert. So stieg der Investor 2017 bei der damals noch an der Börse notierten Commerzbank-Tochter Comdirect ein, forderte Kostensenkungen, blockierte später die Komplett-Übernahme des Online-Brokers durch die Commerzbank und handelte eine höhere Abfindung aus.

Beim Immobilienfinanzierer Aareal Bank standen ebenfalls hohe Kosten und die geringe Profitabilität im Fokus. Als Finanzinvestoren die Aareal Bank schließlich komplett übernehmen wollten, leistete Petrus Advisers so lange Widerstand, bis der Investor als stimmrechtloser Mitaktionär akzeptiert wurde.

