Pflege zu Hause Für den Pflegefall gerüstet – wie Angehörige die Bürokratie meistern und richtig vorsorgen

Bundesweit sind über vier Millionen Menschen auf Hilfe angewiesen, die meisten davon leben zu Hause. Angehörige müssen Beruf und Pflege bewältigen und stehen am Anfang oft ziemlich allein da.

Wer die eigenen Angehören pflegt, muss einiges beachten. (Foto: dpa) Pflege

München Ein Mensch wird zum Pflegefall – und nicht mal der Ehepartner darf entscheiden, wie es nun weitergeht. Das passiert immer wieder, wenn Familien sich nicht frühzeitig um ein bestimmtes Formular bemüht haben.

Jeder zwanzigste Mensch in Deutschland muss gepflegt werden. Das sind überwiegend alte Menschen, aber auch Zigtausende Kinder und junge Menschen, die auf die Hilfe anderer angewiesen sind. Diese anderen sind oft die eigenen Verwandten. Laut Statistischem Bundesamt werden in diesem Jahr 80 Prozent der Pflegebedürftigen zu Hause gepflegt, und etwa genauso viele von ihnen werden dort von Angehörigen umsorgt.

Hilfen für Angehörige wurden schon vor Jahren ersonnen, doch wenn es so weit ist und Pflege für ein Mitglied der Familie organisiert werden muss, stehen viele allein da. Denn was auf dem Papier so einfach erscheint, entpuppt sich schnell als Geduldsspiel. Ein Wegweiser für Betroffene und alle, die für den Ernstfall vorsorgen wollen.