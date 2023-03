Die Nervosität bei Kunden und Investoren ist groß. US-Regulierer erwägen offenbar einen Notfall-Fonds. Die britische Regierung schnürt bereits ein Hilfspaket für betroffene Kunden.

Bis Sonntagabend soll eine Lösung stehen. (Foto: IMAGO/ZUMA Wire) Zentrale der SVB

New York, London Ben Kaufman versucht es mit Galgenhumor. Der CEO des Spielzeug-Start-ups Camp hat am Wochenende eine große Rabattaktion gestartet. 40 Prozent auf alles mit dem Code „Bankrun“. Das Start-up aus New York ist eines von vielen, die Kunden der nun gescheiterten Silicon Valley Bank sind und nicht mehr an ihr Geld kommen. Mit der Hauruckaktion will die Firma Geld auf ihr neues Konto spülen. Das ist nun bei JP Morgan Chase, Amerikas größtem Finanzinstitut.

Die überraschende Pleite der Silicon Valley Bank am Freitag hat Start-ups in den USA und in Europa in Existenznöte gebracht. In den USA sind Guthaben nur bis 250.000 Dollar versichert. 97 Prozent der Kunden der Bank lagen indes darüber und kommen derzeit nicht an dieses Geld.

