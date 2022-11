Prämie Bankhaus Metzler zahlt Inflationsbonus von bis zu 2.000 Euro aus

Die Prämie soll steuer- und sozialversicherungsfrei sein. Damit schließt sich Metzler einer Reihe anderer Banken wie der DKB und der Deutschen Bank an.

Metzler schüttet an Mitarbeiter bis zu 2000 Euro als Prämie aus. (Foto: dpa) Inflationsbonus

Das Frankfurter Bankhaus Metzler will seinen Mitarbeitern einen steuer- und sozialversicherungsfreien Inflationsbonus von bis zu 2.000 Euro zahlen. Die genauen Regelungen unterscheiden sich zwischen tariflichen und nicht-tariflichen Beschäftigten.

Außertarifliche Mitarbeiter erhalten eine Sonderzahlung von genau 2.000 Euro, wenn sie in Vollzeit tätig sind, wie Bloomberg von der Bank erfuhr. Tarifangestellte in Vollzeit sollen indes nach einer bereits in diesem August erfolgten tariflichen Einmalzahlung von 500 Euro nun weitere 1.000 Euro abgabenfrei bekommen. Für Januar ist ohnehin eine weitere tarifliche Einmalzahlung von 500 Euro vorgesehen, von der Metzler hofft, sie abgabenfrei überweisen zu können. Teilzeitkräfte bekommen den Bonus anteilig.

Auch eine Reihe anderer Banken wie etwa die BayernLB-Tochter DKB und die Deutsche Bank AG hatten einen Inflationsbonus angekündigt.

Hintergrund ist eine Regelung der Bundesregierung, die es Arbeitgebern ermöglicht, Beschäftigten bis zum 31. Dezember 2024 einen steuer- und abgabenfreien Inflationsbonus von bis zu 3.000 Euro zukommen zu lassen. Er soll helfen, höhere Kosten für Energie und Lebensmittel abzufedern. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Die Verbraucherpreise sind im Oktober gegenüber dem Vorjahr um 11,6 Prozent gestiegen. Sie übertrafen damit alle Schätzungen in einer Bloomberg-Umfrage, deren Median bei 10,9 Prozent Teuerung gelegen hatte. Vergleichbare Inflationsraten wurden in Westdeutschland zuletzt Anfang der 1950er Jahre verzeichnet. Mehr: Banker und Finanzaufseher geraten immer häufiger aneinander