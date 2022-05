Prämiensparverträge Sparkasse Dresden zu Zinsnachzahlungen bereit – Verbraucherschützer fordern mehr

Im Streit um die korrekte Zinsberechnung in Prämiensparverträgen will die Verbraucherzentrale Sachsen auch gegen die Sparkasse Dresden eine Musterfeststellungsklage einreichen.

Die Sparkasse Dresden ist zu bestimmten Nachzahlungen bei Prämiensparverträgen bereit und orientiert sich an zwei neuen Urteilen des Oberlandesgerichts Dresden.

Frankfurt Es kommt Bewegung in den Streit um die korrekte Zinsberechnung in Prämiensparverträgen. Die Sparkasse Dresden ist bereit, einem Teil ihrer Kundinnen und Kunden bestimmte Zinsnachzahlungen zu gewähren: Mit Blick auf Forderungen der Verbraucherzentrale Sachsen erkenne die Sparkasse die aktuelle Rechtsprechung des Oberlandesgerichtes (OLG) Dresden an, teilte das Kreditinstitut am Montag mit. Das OLG Dresden hatte Mitte April bereits über zwei Individualklagen gegen die Sparkasse Dresden entschieden (5 U 1973/20 und 5 U 2438/20).

Die Sparkasse Dresden reagiert damit zwar auf eine Art Abmahnung der Verbraucherzentrale Sachsen, akzeptiert die Forderungen der Verbraucherschützer aber nur zum Teil. Diese hätten sich auf „falsche Prämissen“ bezogen, erklärte das Kreditinstitut. In seiner Position sieht es sich durch die OLG-Urteile bestätigt.