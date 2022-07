Prime Brokerage UBS holt Ex-Deutsche-Banker Ashley Wilson von der BNP Paribas

Zürich Ashley Wilson, bei BNP Paribas Leiter des Bereichs Prime Finance, wird nach Angaben von informierten Personen Leiter des Bereichs Finanzierung bei der Global Markets Division der UBS in Zürich. Er war erst 2019 zur BNP gestoßen, als diese das Prime Brokerage-Geschäft der Deutschen Bank übernahm.

Die Stelle bei UBS werde frei, da der derzeitige Finanzierungschef Ian Maynard in den Ruhestand gehe, wie es hieß. Hana Dunn, eine Sprecherin der Schweizer Bank in London, lehnte eine Stellungnahme ab.

Bis ein Nachfolger von Wilson bei BNP ernannt ist, wird Nicolas Marque das Prime-Brokerage-Geschäft der französischen Großbank leiten, schreibt Sprecher Richard Lindsay in einer per E-Mail übermittelten Erklärung. Marque ist Leiter des globalen Aktiengeschäfts bei BNP Paribas.

Der Wechsel wirft ein Schlaglicht auf die Probleme, mit denen die Banken im Prime-Brokerage-Geschäft konfrontiert sind. Die in Paris ansässige BNP Paribas will zu den weltgrößten Akteuren in diesem Bereich aufschließen, das von US-amerikanischen Kreditgebern wie JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley und Goldman Sachs Group dominiert wird.

UBS verlor im vergangenen Jahr Hunderte von Millionen Dollar mit dem Kollaps des Hedgefonds Archegos Capital Management. Es war ein Debakel, das die ganze Branche in Aufregung versetzte.

Wilson ist ein Veteran der Bankenindustrie, der vor seinem Wechsel zur Deutschen Bank im Jahr 2014 schon bei Morgan Stanley, der Bank of America und Barclays gearbeitet hatte. Er stieg zum Co-Leiter der Abbaueinheit des deutschen Geldhauses auf, der auch die Prime Brokerage zugeschlagen worden war. Außerdem wirkte er an der Verlagerung des Geschäfts zu BNP Paribas mit.

Die Implosion von Archegos fiel genau in die Zeit dieses Übergangs von der Deutschen Bank zur BNP. Wilson half der Deutschen Bank, ohne wesentliche Verluste durch diese Situation zu navigieren. UBS hingegen musste 861 Millionen Dollar Verlust beklagen. Nomura Holdings und die Credit Suisse verloren noch mehr.

