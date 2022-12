 Privatbank: Berenberg streicht Stellen in London

Frankfurt Die Flaute im Kapitalmarktgeschäft zwingt Deutschlands älteste unabhängige Privatbank zu einem weiteren Personalabbau. Am Dienstag erfuhren 55 Berenberg-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Londoner Büro, dass sie die Bank verlassen müssen.

David Morlock, einer der persönlich haftenden Gesellschafter des Hamburger Geldhauses, begründete den Schritt mit dem „herausfordernden Jahr“. Die Aktivität an den Kapitalmärkten sei auf den tiefsten Stand seit mehreren Jahrzehnten gefallen. Für 2023 rechnet Morlock zwar wieder mit besseren Geschäften, „aber wir müssen realistisch sein, was die Geschwindigkeit der Erholung angeht“.

Da eines der wichtigsten Berenberg-Geschäftsfelder – die Beratung von Unternehmen beim Gang an die Börse – praktisch zum Erliegen gekommen ist, hatte die Bank ihre Mitarbeiter bereits auf eine triste Bonussaison eingestellt.

Der Personalabbau in diesem Jahr ist eine Zäsur für das mehr als 430 Jahre alte Unternehmen, das im Jahr 2021 noch einen Rekordgewinn verzeichnet hatte. Bereits im August hatte Berenberg 30 der damals rund 500 Stellen in London gestrichen, und auch in den USA wurde kräftig Personal abgebaut.

In New York hat Berenberg in diesem Jahr insgesamt rund 60 Stellen gestrichen und damit die Präsenz an der Wall Street um mehr als 40 Prozent reduziert. Nach dem Stellenabbau im Sommer mussten in den vergangenen Tagen zehn weitere Beschäftigte, die überwiegend in Support-Funktionen tätig waren, die US-Tochter Berenberg Capital Markets verlassen.

Die Zahl der Mitarbeiter in den USA ist damit von 156 am Ende des letzten Jahres auf etwa 75 gesunken, obwohl Berenberg noch im Februar angekündigt hatte, das Personal an der Wall Street um weitere 100 zu erhöhen.

