Die Notenbanken heben die Zinsen an. Private Equity fehlt damit Fremdkapital für Übernahmen. Einige Beteiligungsunternehmen dürften in Schieflage geraten.

2023 könnten neue Private-Equity-Portfoliounternehmen auf den Markt kommen. (Foto: Imago) Von Apleona gemanagte Neumarkt-Galerie in Köln, Logistikunternehmen Schenker, Sanitärsysteme Toitoi

Frankfurt Kaum ein Zweig der weltweiten Finanzbranche ist in den vergangenen Jahrzehnten so schnell gewachsen wie Private Equity. Allein das noch nicht investierte Kapital dieser Fonds, die Unternehmen und Konzernteile kaufen, restrukturieren oder weiterentwickeln und weiterverkaufen oder an die Börse bringen, lag zuletzt dem Datenanbieter Preqin zufolge bei 1,7 Billionen Dollar.

Die Private-Equity-Fonds sind zu wichtigen Spielern im Markt für Fusionen und Übernahmen (M&A) aufgestiegen, in den vergangenen Jahren lag ihr Anteil am Transaktionsvolumen bei 25 bis 37 Prozent. Doch das Krisenjahr 2022 hat diesem Boom vorerst ein Ende gesetzt.

Dem Datenanbieter Refinitiv zufolge lag der Anteil der Finanzinvestoren im deutschen M&A-Geschäft 2022 allerdings deutlich unter dem Durchschnitt bei 20 Prozent und global bei ebenfalls klar schwächeren 22 Prozent. Ein Indiz dafür, dass die erfolgsverwöhnten Beteiligungsmanager Probleme bekommen. Steigende Zinsen machen große Kredite unattraktiver. In den Portfolios der Fonds selbst finden sich zudem immer mehr sanierungsbedürftige Firmen.

