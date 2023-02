Private-Equity-Branche Huth zieht sich zurück: Stabwechsel im Europageschäft beim Finanzinvestor KKR

Der legendäre Europachef Johannes Huth legt das operative Geschäft des Private-Equity-Konzerns in jüngere Hände. Auf ihn folgen die KKR-Manager Freise und Caprioli.

Der Manager kam 1999 zu KKR. (Foto: imago images / Carsten Dammann) Johannes Huth

Frankfurt Beim amerikanischen Private-Equity-Konzern Kohlberg Kravis Roberts (KKR) wird das Europageschäft neu geordnet. Johannes P. Huth, einer der prägendsten Beteiligungsmanager der Branche, zieht sich aus dem operativen Geschäft bei KKR auf die Funktion eines Chairmans zurück, heißt es in Finanzkreisen.

Der 62-jährige Huth kam 1999 zum US-Finanzinvestor, war lange Zeit von London aus tätig und steuerte die Geschäfte zuletzt von Paris aus. Eine Sprecherin von KKR wollte die Information nicht kommentieren.

In Deutschland sorgte er dafür, dass KKR in den Medien visibel und in der Politik akzeptiert wurde. Nach der vom früheren SPD-Chef Franz Müntefering losgetretenen Diskussion um das „Heuschrecken“-Image der Private-Equity-Manager war er maßgeblich daran beteiligt, dass sich das Ansehen wieder besserte.

Vor allem aber machte er seiner New Yorker Zentrale klar, dass das deutsche Modell der Mitbestimmung kein Hindernis für Deals sein muss, was er etwa im Fall des Industriekonzerns Kion gezeigt habe, so ein Branchenkenner.