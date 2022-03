Private-Equity-Branche Wie sich der Ukraine-Krieg auf die Beteiligungsbranche auswirkt

Frankfurt Die Private-Equity-Fonds sind bisher mehrheitlich noch nicht direkt von den Auswirkungen des Überfalls Russlands auf die Ukraine betroffen – allerdings indirekt über ihre Portfoliounternehmen.

Der Branchenverband BVK gab am Mittwoch die Ergebnisse einer Stichprobe unter seinen Mitgliedern bekannt. Demnach greift knapp die Hälfte der Unternehmen in den Portfolios auf Zulieferer in Russland oder der Ukraine zurück, rund ein Drittel zählt die beiden Länder zu seinen Absatzmärkten.

Viele Kooperationen von Mittelständlern seien auf Eis gelegt. Die Ende 2021 noch gute Stimmung in der Branche sei durch den Ukrainekrieg getrübt, sagte Ulrike Hinrichs, geschäftsführendes Vorstandsmitglied beim BVK.

Zwei Beteiligungsgesellschaften hätten auch russische Geldgeber unter ihren Investoren angegeben. Bereits im vergangenen Jahr sanken die Investitionen der Fonds in Deutschland um 16 Prozent auf 12,6 Milliarden Euro – unter anderen wegen des Fehlens von Megatransaktionen wie etwa dem Kauf der Aufzugsparte von Thyssen-Krupp im Jahr 2020 für rund 17 Milliarden Euro. Auch das hohe Bewertungsniveau und die langsam aufkommende Angst vor höheren Zinsen habe man gespürt, sagte BVK-Vorstandssprecher Frank Hüther.

Unter Anlagegesichtspunkten bleibt Private Equity aber nach Einschätzung vieler Experten weiterhin attraktiv, vor allem für institutionelle Investoren wie etwa Versicherungen oder Pensionskassen. Angesichts der großen Kursschwankungen an den Aktienbörsen richtet sich der Blick vieler Investoren auf die sogenannten „Private Markets“, also Anlagen außerhalb der öffentlichen Kapitalmärkte.

Anleger werden wohl vorsichtiger agieren

In der Vergangenheit hätten Privatmarktanlagen eine geringere Volatilität und im Vergleich zu den Aktienmärkten auch eine bessere Performance aufgewiesen, heißt es beim Investmentmanager Hamilton Lane.

Gleichzeitig erwarten die Experten, dass Anleger und Fonds in nächster Zeit als Kriegsfolge beim Kapitaleinsatz vorsichtiger agieren werden. Investments abseits der Börsen stehen bei institutionellen Anlegern weltweit weiterhin hoch im Kurs.

Beinahe neun von zehn Investoren erwarten, dass Anlagen in den Private Markets eine höhere Rendite als Investments im börsennotierten Bereich einbringen. Das ist das zentrale Ergebnis einer Studie des Private-Equity-Hauses Adams Street Partners (ASP) in Zusammenarbeit mit der „Intelligence Unit“ des Magazins „The Economist“.

„Der Wandel an den globalen Finanzmärkten, den wir in den vergangenen zwei Pandemiejahren erlebt haben, geht unvermindert weiter“, so Mario Giannini, CEO von Hamilton Lane. Der diesjährige „Market Overview“ seines Hauses zeige den großen Wert der Privatmärkte in einem solchen Umfeld – vor allem im Vergleich zu den Aktienmärkten.

Im vergangenen Jahr übertraf Private Equity die Wertentwicklung von Public Equity erneut erheblich. Laut Adams Street betrug die Jahresperformance zum 30. September 2021 bei Venture-Capital in den USA fast 85 Prozent, Private Equity schaffte insgesamt 45,8 Prozent.

Auch längerfristig steht Private Equity besser da

Zum Vergleich: Die Technologiebörse Nasdaq kletterte um gut 30 Prozent. Seit 2017 generiert die Assetklasse Private Markets laut Hamilton Lane umgerechnet zusätzliche 83 Cent pro investierten Dollar. Private Equity erzielte pro Dollar einen Erlös von 2,36 Dollar, Aktien generierten 1,53 Dollar, das Segment Private Real Estate kam auf 1,42 Dollar, und private Kreditfonds erreichten 1,33 Dollar.

Auch längerfristig liegen Private-Equity-Anlagen in ihrer Wertentwicklung gegenüber den Aktienmärkten – gemessen am MSCI World – vorn: Die gebündelten durchschnittlichen Buy-out-Renditen fielen in jedem einzelnen der zurückliegenden 20 Fonds-Auflagejahre um durchschnittlich mehr als 1000 Basispunkte besser aus.

Buy-outs sind Unternehmenskäufe mithilfe von Eigen- und Fremdkapital. Die zunehmenden Chancen auf den Privatmärkten und das starke Ertragspotenzial haben die Mittelbeschaffung für Privatmarktfonds auf ein Rekordniveau getrieben. Für 2022 macht Hamilton Lane einen „15/15-Club“-Trend aus – der Schätzung zufolge werden im laufenden Jahr mindestens 15 Buy-out-Manager 15 Milliarden Dollar oder mehr aufbringen können. Allerdings fiel diese Prognose in die Zeit vor dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine.

Bestätigt hat sich der Trend zu einer Öffnung für Privatpersonen und Vermögensverwalter von Familien. Fast zwei Billionen US-Dollar an Vermögenswerten wurden im Jahr 2021 an den Privatmärkten von vermögenden Privatanlegern gehalten, der Großteil davon durch größere Family-Offices und sogenannte „Ultra-High-Net-Worth Individuals“.

Grundlage der Marktanalyse von Hamilton Lane ist ein Anlagevermögen von mehr als 15 Billionen Dollar mit 50 Fondsjahrgängen und rund 45.000 Fonds. Eine Erhöhung des von vermögenden Privatanlegern investierten Kapitals um nur ein Prozent führt laut Hamilton Lane zu einem Wachstum der gesamten Anlageklasse um zehn Prozent.

