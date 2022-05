Private Equity Finanzinvestor Advent sammelt 25 Milliarden Dollar für Firmenkäufe ein

Frankfurt Das angespannte geopolitische Umfeld scheint den Zufluss neuer Gelder für die großen Buy-out-Fonds der Finanzinvestoren offenbar nicht zu stören. Jüngstes Beispiel ist der Fonds für Firmenkäufe der Beteiligungsgesellschaft Advent International über 25 Milliarden Dollar.

Nach eigenen Angaben hatte der neue Fonds nach rund sechs Monaten das Maximalvolumen an Zusagen seitens der institutionellen Investoren erreicht. Das verwaltete Vermögen steigt damit auf 100 Milliarden Dollar.

Mit Buy-out-Fonds kaufen die Finanzinvestoren Mittelständler und Konzernteile, um sie innerhalb von wenigen Jahren zu restrukturieren. Dazu können unter anderem Zukäufe von Wettbewerbern zählen, aber auch Kosteneinsparungen. Danach werden die Assets zu einem üblicherweise höheren Preis weiterverkauft oder an die Börse gebracht.

Die Zusagen für den Fonds Advent GPE X kamen von einer Vielzahl internationaler Investoren, darunter öffentlichen und privaten Pensionskassen, Staatsfonds, Stiftungen, institutionellen Fondsmanagern, Family-Offices und vermögenden Privatpersonen. Nach Branchenschätzungen ist der neue Advent-Fonds weltweit der zweitgrößte hinter dem Blackstone Capital Partners III mit 26 Milliarden Dollar.

Advent konzentriert sich im deutschen Geschäft auf folgende Sektoren: Finanzdienstleistungen und Business-Services, Gesundheitswesen, Chemie, Einzelhandel, Konsumgüter und Freizeitindustrie sowie Technologie.

Investitionen im deutschsprachigen Raum

Ronald Ayles, Managing Partner bei Advent International in Frankfurt, sagt: „Mit dem neuen Fonds werden wir bei den Deals jeweils zwischen 100 Millionen und zwei Milliarden Euro Eigenkapital einsetzen können. Fünf bis zehn Transaktionen können wir parallel verfolgen, im Schnitt realisieren wir ein bis drei Deals im Jahr allein in Deutschland.“ Dabei peile man in der Regel eine Mehrheitsübernahme an. Die deutsche Tochter hat bisher Investments über 5,3 Milliarden Euro in mehr als 30 Beteiligungen begleitet.

Zu den jüngsten Investitionen in Deutschland und Österreich zählen der Paketzusteller Evri (früher Hermes UK), Aareon, ein Anbieter von Software und Beratungsdienstleistungen für die Immobilienwirtschaft, TK Elevator, ein weltweiter Anbieter von Aufzügen sowie die Deutsche Fachpflege Gruppe, nach eigenen Angaben Deutschlands größter Anbieter von ambulanter Intensivpflege sowie Innio aus dem Energiesektor.

Außerdem bietet Advent gemeinsam mit dem Finanzinvestor Centerbridge und dem kanadischen Pensionsfonds für die Aareal Bank. Die Übernahme des Immobilienfinanzierers, gut zwei Milliarden Euro schwer, steht kurz vor dem Abschluss.

„Es zahlt sich aus, dass wir seit gut 30 Jahren ein Büro in Frankfurt haben mit mittlerweile gut 30 Managern“, sagt Ayles gegenüber dem Handelsblatt. „Wir werden als lokaler Investor gesehen, der auch ein Verständnis für die Interessen der Gewerkschaften und des Mittelstands hat.“

Man werde als lokaler Investor gesehen, sagt der Managing Partner bei Advent International in Frankfurt. (Foto: Advent) Ronald Ayles

Private-Equity-Fonds profitieren auch davon, dass die in Krisenzeiten aufgelegten Geldtöpfe meistens gute Renditen erzielen konnten, weil die Einstiegspreise in diesen Phasen sinken. Zuletzt waren die Bewertungen vor allem bei Technologiefirmen sehr hoch, teilweise wurde das 20- und 30-Fache des operativen Jahresgewinns (Ebitda) gezahlt.

„Wir schauen als geduldiger Investor durch Zyklen hindurch. Deshalb vertrauen uns die Investoren auch in Krisenzeiten ihre Mittel an“, sagt Ayles. Die Bewertungen seien in den vergangenen Monaten branchenübergreifend gesunken. Auch würde der Bankensektor vorsichtiger agieren bei der Finanzierung der Deals, ergänzt der Beteiligungsmanager.

Parallel zu den sinkenden Einstiegspreisen für die Private-Equity-Fonds werde die Fremdfinanzierung teurer, beobachtet Jeremy Golding, Gründer und Managing Partner von Golding Capital Partners. Außerdem hätten viele Beteiligungsmanager noch keine Phase hoher Inflation erlebt. Es sei daher ungewiss, wie sich diese Faktoren am Ende niederschlagen würden.

