Private-Equity-Fonds Bericht: Start des neuen Blackstone-Fonds dürfte sich verzögern

Düsseldorf Der US-Investor Blackstone hat einem Medienbericht zufolge nach Kapitalabflüssen vor möglichen Verzögerungen bei der Einführung eines neuen Private-Equity-Fonds für wohlhabende Kunden gewarnt. Blackstone habe in den vergangenen Tagen Investoren und Beratern entsprechende Hinweise gegeben, berichtete die „Financial Times“ (FT) am Samstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Der Vermögensverwalter habe angedeutet, dass er mit dem Start des so genannten Blackstone Private Equity Strategies Fund (BXPE) warten wolle, bis sich die Bedingungen an den Finanzmärkten besserten. Blackstone lehnte einen Kommentar zu dem Bericht ab.

Mit diesem Fonds sollten laut einem Bericht des Wirtschaftsnachrichten-Agentur Bloomberg keine institutionelle Investoren, sondern eher vermögende private Anleger angesprochen werden. „Blackstone plant einen Fonds für Menschen mit Millionen, nicht Milliarden“, lautet die Überschrift.

Ein Grund, warum Private-Equity-Firmen kleinere Investoren ansprechen, ist die Tatsache, dass das institutionelle Fundraising überlaufen ist. Ein Vorteil der Schaffung eines unbefristeten Vehikels, bei dem Einzelpersonen kommen und gehen können, besteht darin, dass es eine längerfristige Gebührenquelle schafft.

Der Investor kämpft bereits bei einem Immobilien- und einem Kreditfonds mit Kapitalabflüssen. Die Entwicklung hat beim Kurs der Blackstone-Aktie deutliche Spuren hinterlassen. In den vergangenen vier Wochen hat das Papier ein Viertel an Wert verloren, während das US-Börsenbarometer in diesem Zeitraum auf der Stelle getreten ist.

Blackstones Problem: Kunden ziehen Gelder ab

BCRED, ein von Blackstone betriebener privater Kreditfonds, der nach Angaben von Bloomberg 50 Milliarden Dollar verwaltet, hat laut einer regulatorischen Mitteilung das Limit der vierteljährlich zulässigen Rückforderungen von Kundengeldern erreicht.

Erst in der vergangenen Woche musste Blackstone aus ähnlichen Gründen die Rückzahlungen aus seinem 69 Milliarden Dollar schweren Immobilienfonds Blackstone Real Estate Income Trust („Breit“) einschränken. Auch bei dem Immobilienfonds hatten Anleger zuvor versucht, zu viel Geld aus dem Fonds abzuziehen.

Im Fall von BCRED betonte Blackstone zuvor, dass alle Rücknahmewünsche der Kunden erfüllt würden. Der Fonds verfüge über liquide Mittel von acht Milliarden Dollar und habe im laufenden Quartal netto Zuflüsse verzeichnet.

Aufseher beobachten derzeit alle Indizien für Spannungen an den Finanzmärkten sehr genau, auch weil sie befürchten, dass die von den großen Notenbanken eingeleitete Zinswende für abrupte Bewegungen an den Märkten sorgen könnte. Die Experten der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich sehen dabei gerade auch bei den sogenannten Schattenbanken Risiken. In diese Kategorie fallen alle Spieler an den Finanzmärkten, die ähnliche Geschäfte wie Banken machen, aber nicht so streng reguliert werden.

