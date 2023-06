Private Equity Kim Kardashian begeistert Renditejäger

Der Auftritt des Super-Stars Kim Kardashian war der Höhepunkt der Private-Equity-Konferenz Superreturn in Berlin. Ansonsten blieb die Stimmung gedrückt.

Als Mitgründerin gab sie Einblicke in ihre Strategie bei SKKY Partners. (Foto: AFP) Kim Kardashian

Frankfurt Der große Saal namens Potsdam I auf der Superreturn in Berlin, platzte wie erwartet aus allen Nähten. Auf der Konferenz, auf der das so genannte Who-is-Who der Private-Equity-Branche versammelt war, zog diesmal vor allem ein Name die Massen an: Kim Kardashian gab als Mitgründerin Einblicke in ihre Strategie bei SKKY Partners.

Gemeinsam mit dem erfahrenen Managing Partner Jay Sammons will sie nach eigenen Worten die Gesellschaft voranbringen. Der Ex-Frau des umstrittenen Rappers Kanye West folgen mehr als 300 Millionen Menschen auf Instagram, ihr Vermögen wird auf 1,2 Milliarden Dollar geschätzt. Sammons arbeitete lange Jahre beim Private-Equity-Haus Carlyle und war an Investments wie Beats by Dre und Beautycounter beteiligt.

Stilsicher im Business-Outfit berichtete Kardashian von ihren ersten Erfahrungen in der Branche. „Die Menschen im Private-Equity-Geschäft sind sehr, sehr nett“, sagte die Influencerin und hatte damit ganz Medienprofi schon zu Beginn der Diskussion das Publikum auf ihrer Seite.