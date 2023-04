Die Transaktionen in Milliardenhöhe auf dem Private-Equity-Markt sind vorerst vorbei. Deutlich besser sieht es bei Werten zwischen 100 und 500 Millionen Euro aus.

Die Gesundheitsbranche zählt zu den Bereichen, in denen Private-Equity-Firmen weiterhin sehr aktiv sind. (Foto: Weisflog) Forschende in der Analyse von Krankheitserregern

Frankfurt Es war einer der vorerst letzten ganz großen Würfe in Deutschland für private Beteiligungsgesellschafen: Die Private-Equity-Häuser Advent und Cinven übernahmen vor rund drei Jahren das Aufzugsgeschäft von Thyssen-Krupp für 17 Milliarden Euro. Doch Megatransaktionen dieser Art liegen derzeit in weiter Ferne.

Bereits im vergangenen Jahr hat eine deutlich spürbare Abkühlung am Markt für Private-Equity-Deals (PE-Deals) vor allem in Deutschland, Österreich und der Schweiz eingesetzt. Das belegen die jüngsten Zahlen der Beratungsgesellschaft PwC: Nur noch 437 Transaktionen fanden dort 2022 statt – rund ein Drittel weniger als im Vorjahr. Der Gesamtwert der Deals ging um 52 Prozent auf 18,1 Milliarden Euro zurück, wie die Studie zeigt.

Bei PE-Deals kaufen Beteiligungsfonds Konzernteile oder Mittelständler, bauen sie um und verkaufen sie nach mehreren Jahren weiter oder bringen sie an die Börse. Jahrelang waren Milliardendeals an der Tagesordnung. Doch die rasante Zinswende der Notenbanken hat in der Branche große Folgen.

