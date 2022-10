Private Equity Wie Orlando Bravo von einer neuen Ära bei Tech-Unternehmen profitieren will

Der prominente Investor kauft verlustreiche Softwarefirmen und macht sie profitabel. Die Krise im Tech-Sektor kommt ihm gerade recht. Auch Deals in Deutschland hat er im Blick.

Die Bürotürme der Stadt sind trotz sinkender Corona-Infektionszahlen nur zu etwa einem Drittel belegt. (Foto: Reuters) Skyline Manhattan

New York In Deutschland ist Orlando Bravo kaum bekannt, in den USA aber ist der Investor ein Phänomen. Mit seiner Private-Equity-Firma Thoma Bravo hat er sich ausschließlich auf Softwareunternehmen spezialisiert. Nun prophezeit er eine Zukunft, „in der es viele börsennotierte Softwarefirmen geben wird, die verwaist sind“. In diesem Umfeld wittert Bravo seine große Chance – auch für Deals in Europa.

Mit seiner Investmentphilosophie ist Bravo so etwas wie der Antiheld im Land der Einhörner. Potenzielle Übernahmeobjekte wählt er nach Technologien aus, nicht anhand ihres Wachstums.

Als erster Puerto Ricaner hat Bravo es damit zum Milliardär gebracht. Seine 2008 gegründete Beteiligungsgesellschaft Thoma Bravo verwaltet Kundengelder in Höhe von 122 Milliarden Dollar und zählt damit zu einer der größten in den USA.

Auch in Deutschland könnte der 52-Jährige mit seiner Philosophie nun bekannter werden. Denn im Gespräch mit dem Handelsblatt berichtet Bravo von seinen Ambitionen für europäische Deals.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen