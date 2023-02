Privatisierte Bank HCOB-Eigentümer wollen sich 1,5 Milliarden Euro Dividende genehmigen

Frankfurt Vier Jahre nach dem Kauf der einstigen HSH Nordbank machen die neuen Investoren Kasse. Die Hamburg Commercial Bank (HCOB) plant, an ihre Eigentümer 1,5 Milliarden Euro auszuschütten. Das gab das Geldhaus am Donnerstag bekannt. Eine entsprechende Entscheidung werde im zweiten Quartal erwartet. Ob die Europäische Zentralbank dem bereits zugestimmt hat, wollte Bankchef Ian Banwell nicht sagen.

Eine Dividende in dieser Höhe wäre mehr als der Kaufpreis von einer Milliarde Euro, die das Konsortium um die Finanzinvestoren Cerberus und Flowers 2018 für die Bank bezahlt hatte. Die ehemalige HSH Nordbank ist als erste und bisher einzige Landesbank privatisiert und an eine Gruppe von Beteiligungsgesellschaften verkauft worden.

Die neuen Eigentümer haben das Geldhaus saniert, zudem ist es in die Einlagensicherung der privaten Banken gewechselt. Die Ausschüttung der Dividende ist möglich, weil die HCOB einen vergleichsweise großen Kapitalpuffer hat.

Zudem erhöhte die Bank den Gewinn im vergangenen Jahr deutlich. Das Vorsteuerergebnis stieg um gut 20 Prozent auf 363 Millionen Euro, vor allem dank eines deutlich höheren Zinsergebnisses. Zudem profitierte das Geldhaus von einem Sondereffekt bei der Steuer.

„Wir hatten ein sehr starkes Jahr“, sagte Banwell, der seit Oktober an der Bankspitze steht und zuvor für Cerberus gearbeitet hat. Das Geldhaus wolle den eingeschlagenen Kurs fortsetzen. Banwell folgte auf Stefan Ermisch, der sich im September überraschend zurückgezogen hatte.

Deutschlandgeschäft macht weniger als die Hälfte aus

Die HCOB hatte bereits unter Ermisch ihr Geschäft in großem Stil umgebaut. So hat die Bank den Anteil des Geschäfts in Deutschland von 63 Prozent vor drei Jahren auf nun 46 Prozent heruntergefahren. Drastisch gesenkt hat die HCOB ihre Kreditvergabe an den Mittelstand, weil sie damit aufgrund der großen Konkurrenz keine auskömmlichen Margen erzielen kann.

Stattdessen konzentriert sich das Geldhaus auf Projektfinanzierungen und profitable Nischen. Dazu zählen der Zahlungsverkehr für ausgewählte Firmenkunden sowie das kleinvolumige Leasing- und Factoring-Geschäft. Darüber hinaus betreibt es weiter Immobilien- und Schiffsfinanzierungen.

Die ehemalige HSH Nordbank hatte jahrelang mit Skandalen, staatlichen Finanzspritzen und Milliardenverlusten für den Steuerzahler für Schlagzeilen gesorgt. Wegen der Finanzkrise und der Flaute in der Schifffahrt geriet die Bank in Schieflage.

Nach der Rettung durch die Länder Hamburg und Schleswig-Holstein ordnete die EU-Kommission an, das Institut entweder abzuwickeln oder zu verkaufen. Die Länder entschieden sich für Letzteres und veräußerten das Institut 2018. Seit 2019 firmiert das Geldhaus unter dem Namen Hamburg Commercial Bank.

Dem Geschäftsmodell von Finanzinvestoren entspricht es, aus dem Unternehmen früher oder später wieder auszusteigen. Zu einem möglichen Börsengang oder Verkauf äußerte sich Banwell nicht konkret. Aktuell sehe er keine anderen Pläne „als die die Bank, die wir jetzt sind“. Der Fokus liege darauf, eine wirklich gute Bank zu führen. Angesprochen auf mögliche Übernahmen durch die HCBO – beispielsweise mit Blick auf die Oldenburgische Landesbank – sagte Banwell, dies liege im Ermessen der Eigentümer.

