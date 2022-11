 Prominenter Neuzugang: Lazard wirbt JPMorgan-Banker Kames als Deutschland Co-Chef ab

Prominenter Neuzugang bei der Investmentbank Lazard Ltd.: Christian Kames soll künftig zusammen mit Marcus Schenck das Geschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz leiten.

Für Lazard Ltd. ist Christian Kames der zweite prominente Neuzugang in Deutschland nach dem Ex-Deutsche-Bank-Vorstand Marcus Schenck. (Foto: Reuters) Neuzugang bei Lazard Ltd.

Düsseldorf Die Beratungsboutique Lazard Ltd. hat mit Christian Kames von der US-Großbank JPMorgan Chase & Co. einen prominenten Neuzugang zu verzeichnen. Anfang kommenden Jahres wird Kames bei Lazard neben Ex-Deutsche-Bank-Vorstand Marcus Schenck das Investmentbanking-Geschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz leiten, wie ein Sprecher von Lazard auf Anfrage mitteilte.

Ein Sprecher von JPMorgan lehnte eine Stellungnahme ab. Gerangel zwischen den beiden ist vermutlich nicht zu erwarten: Zu Anfang des Jahrtausends arbeiteten bei Goldman Sachs beide Seite an Seite. Für Lazard ist Kames der zweite prominente Neuzugang in Deutschland nach Schenck, der im März von Perella Weinberg dazu stieß.

Im Herzen ein Autobanker seit seinen zwölf Jahren bei Goldman Sachs, wechselte Kames 2013 als Leiter des deutsche Investmentbankings zur Citigroup Inc., bevor er 2016 bei JPMorgan anheuerte. Dort begleitete er unter anderem den milliardenschweren Börsengang von Porsche im September.

Für JPMorgan ist der Abgang von Kames indes kein allzu erfreuliches Zeichen. Bereits im September hatte die Bank zwei prominente Abgänge zu verzeichnen, den von Tobias Heilmaier zur Banco Santander SA und den des langjährigen Leiters der Investmentbanking-Aktivitäten in der Schweiz, Nick Bossart, der sich Rothschild & Co anschloss. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen In einem eher schleppend verlaufendem Jahr für Firmenfusionen und -übernahmen blickt Lazard auf ein nicht allzu schlechtes Jahr zurück. Global auf Rang 10 in der von Bloomberg News geführten Beraterliste für Fusionen und Übernahmen, kurz M&A, steht die Boutique in Deutschland auf Rang 2 gemessen am Volumen der begleiteten Deals. Hintergrund für die starke Position ist sicherlich die Beratung des Bundes bei der milliardenschweren Verstaatlichung des Gasriesen Uniper SE. Mehr: Neuer Finanzchef beim Immobilienmakler Engel & Völkers