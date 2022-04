Quartalszahlen Commerzbank baut Gewinn aus – Hohe Rückstellungen wegen Krieg in der Ukraine

Das Institut will bis 2024 insgesamt 10.000 Stellen streichen.

Frankfurt Die Commerzbank hat ihren Gewinn im ersten Quartal mehr als verdoppelt, allerdings auch deutlich mehr Geld für drohende Kreditausfälle zurückgelegt. Das Institut habe eine pauschale Risikovorsorge „von rund einer halben Milliarde Euro im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine“ gebildet, teilte Deutschlands zweitgrößte Privatbank am Dienstagabend mit.

Insgesamt stieg die Risikovorsorge von Januar bis Ende März auf 464 Millionen Euro nach 149 Millionen Euro im Vorjahresquartal. 2020 hatte die Commerzbank bereits wegen der Coronakrise eine pauschale Risikovorsorge, ein sogenanntes Top-Level-Adjustment, gebildet. Insgesamt beläuft sich die zusätzliche Vorsorge für die Folgen von Corona und des Ukrainekriegs nun auf 713 Millionen Euro.

Laut Vorstandschef Manfred Knof konnte die Bank die finanziellen Belastungen infolge des Ukrainekriegs durch kräftiges Ertragswachstum mehr als auffangen. „Wir sind gut in das neue Geschäftsjahr gestartet“, erklärte Knof. „Dank eines starken Kundengeschäfts haben wir unseren operativen Gewinn gesteigert, obwohl die wirtschaftlichen Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine unser Risikoergebnis belastet haben.“

Laut den vorläufigen Zahlen stieg das Konzernergebnis nach Steuern im ersten Quartal auf 284 Millionen Euro nach 133 Millionen Euro vor Jahresfrist. Das operative Ergebnis kletterte leicht auf 544 Millionen Euro, liegt damit laut Commerzbank aber deutlich über den durchschnittlichen Analystenerwartungen von 282 Millionen Euro. Dies war der Grund, warum das Institut seine Zahlen bereits am Dienstagabend vorlegte und nicht wie ursprünglich geplant am 12. Mai.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

„An unseren Zielen für das Gesamtjahr halten wir fest“, betonte Konf. Die Bank rechnet 2022 somit weiterhin mit einem Gewinn von mehr als einer Milliarde Euro sowie einer Risikovorsorge von weniger als 700 Millionen Euro. Das Top-Level-Adjustment als großer Puffer ist dabei berücksichtigt.

Der Ausblick der Bank basiert allerdings auf der Annahme, dass es keine substanzielle Erhöhung der Vorsorge für ein Franken-Kreditportfolio der polnischen Tochter mBank gibt und dass „die wirtschaftlichen Auswirkungen des Russland-Ukraine-Kriegs begrenzt bleiben“.

Zinswende in Polen hilft Tochter mBank

Die Commerzbank will bis 2024 insgesamt 10.000 Stellen streichen und 340 Filialen dichtmachen – und kommt dabei gut voran. Auch im operative Geschäft verzeichnet das Institut Zuwächse.

Im ersten Quartal stiegen die Erträge um zwölf Prozent auf 2,8 Milliarden Euro. Der Zinsüberschuss wuchs ebenfalls um zwölf Prozent auf 1,4 Milliarden Euro. Dies ist vor allem auf höhere Erträge bei der mBank zurückzuführen, die von den Leitzinshebungen in Polen profitiert. Das Provisionsergebnis legte um zwei Prozent auf 972 Millionen Euro zu.

Die Commerzbank hat ihr direktes Engagement in Russland nach dem Überfall des Landes auf die Ukraine deutlich reduziert. Mitte März betrug das „maximale Exposure“ laut Finanzchefin Bettina Orlopp noch 1,3 Milliarden Euro.

Neben dem direkten Engagement muss die Commerzbank bei ihrer Risikovorsorge jedoch auch die indirekten Kriegsfolgen berücksichtigen – beispielsweise die Gefahr, dass es zu einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums oder sogar zu einer Rezession in Europa kommt.

Für die Commerzbank kommen die drohenden Belastungen zur Unzeit, schließlich ist das Geldhaus nach einem Milliardenverlust 2020 erst im vergangenen Jahr wieder in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Für das laufende Jahr will das Institut seinen gebeutelten Aktionären erstmals seit 2018 wieder eine Dividende zahlen.

Anfang März hob die Commerzbank ihre mittelfristigen Ziele trotz des Ukrainekriegs leicht an. 2024 erwartet das Institut nun Erträge von 9,1 Milliarden Euro statt wie vorher von 8,7 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis soll in zwei Jahren auf drei Milliarden Euro steigen, die Eigenkapitalrendite auf mehr als sieben Prozent.

Als Knof Anfang 2021 das Ziel einer Eigenkapitalrendite von sieben Prozent ausgab, hielten viele Experten das für utopisch. Mittlerweile hat sich die Stimmung jedoch gedreht. Dank Fortschritten beim Konzernumbau und steigender Marktzinsen könnte der Vorstandschef seinem Ziel aus Sicht von Analysten zumindest nahekommen. Im Schnitt sagen sie für 2024 aktuell eine Rendite von 6,5 Prozent voraus.

Deutsche-Bank-Zahlen folgen am Mittwoch

Mit ihrem Gewinnanstieg zum Jahresstart liegt die Commerzbank im Trend. Am Dienstagmorgen hatten bereits die Schweizer Großbank UBS und die spanische Santander höhere Überschüsse verkündet. Bei der UBS kletterte der Gewinn im ersten Quartal um 17 Prozent auf 2,1 Milliarden Dollar, bei Santander sogar um 58 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro.

Schlechter lief es für die britische HSBC. Bei der Großbank mit Sitz in London, die ihr Geld aber vor allem in Asien verdient, sank der Vorsteuergewinn wegen Rückstellungen für Kreditausfälle um 27 Prozent auf 4,2 Milliarden Dollar. Die Deutsche Bank und Credit Suisse wollen ihre Zahlen fürs erste Quartal am Mittwoch vorlegen.

Mehr: Commerzbank kürzt nach IT-Desaster Bonuszahlungen an Ex-Vorstände.