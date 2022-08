Quartalszahlen Commerzbank baut Gewinn aus – und warnt vor dem „Unsicherheitsfaktor Gas“

Bauarbeiten am Logo

Die Bank rechnet trotz Belastungen durch den Krieg in der Ukraine und dem Abkühlen der deutschen Wirtschaft 2022 einen Gewinn von mehr als einer Milliarde Euro.

Frankfurt Die Zinsenwende verleiht der Commerzbank kräftigen Rückenwind. Das Institut fuhr im zweiten Quartal einen Gewinn von 470 Millionen Euro ein und übertraf die Erwartungen der Analysten damit deutlich. Im Vorjahreszeitraum hatte das Institut einen Verlust von 527 Millionen Euro gemacht – unter anderem wegen Kosten für den Konzernumbau sowie für ein gescheitertes IT-Projekt.

„Dank der starken Entwicklung unseres operativen Geschäfts und der Fortschritte bei den Kosten rechnen wir für das Gesamtjahr weiter mit einem Konzernergebnis von mehr als einer Milliarde Euro“, sagte Finanzchefin Bettina Orlopp am Mittwoch. Zudem wolle die Bank erstmals seit 2018 wieder eine Dividende ausschütten.

Dies setze allerdings voraus, dass es keine wesentliche Erhöhung der Belastungen durch ein Franken-Kreditportfolio bei der polnischen Tochter M-Bank gebe und es nicht zu einer deutlichen Verschlechterung der konjunkturellen Entwicklung komme. „Ein großer Unsicherheitsfaktor bleibt in diesem Zusammenhang die Versorgung der deutschen Wirtschaft mit Gas“, betonte Orlopp.

Bisher halten sich die Belastungen durch die Abkühlung der deutschen Wirtschaft bei der Commerzbank noch in Grenzen. Die Basisvorsorge für ausfallgefährdete Kredite belief sich im zweiten Quartal lediglich auf 27 Millionen Euro. Hinzu kamen Belastungen von 228 Millionen Euro im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine-Krieg, die jedoch größtenteils durch eine bereits im ersten Quartal gebildete pauschale Risikovorsorge abgedeckt wurden.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Unter dem Strich stieg die Risikovorsorge für ausfallgefährdete Kredite somit nur leicht auf 106 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr ist die Commerzbank nun jedoch etwas vorsichtiger und geht von einer Risikovorsorge von „rund minus 700 Millionen Euro“ aus statt wie bisher von „weniger als 700 Millionen Euro“.

Polnische Tochter sorgt erneut für Belastungen

Wegen zusätzlicher Belastungen bei der Tochter M-Bank geht Deutschlands zweitgrößte Privatbank im Gesamtjahr nun zudem von Gesamtkosten von 6,4 Milliarden Euro aus statt wie bisher von 6,3 Milliarden Euro. Die M-Bank muss rund 30 Millionen Euro in einen neu geschaffenen Fonds für Kreditnehmer einzahlen, die in Zahlungsschwierigkeiten geratenen sind. Zudem fällt eine zusätzliche Pflichtabgabe von 83 Millionen Euro für die Ergänzung der polnischen Einlagensicherung an.

Noch stärker belastet das Institut ein neues Gesetz zur Aussetzung von Ratenzahlungen bei Immobilienkrediten. Dadurch erwartet die M-Bank im dritten Quartal negative Erträge von 210 bis 290 Millionen Euro.

Mit dem Gesetz will die polnische Regierung private Kreditnehmer angesichts der hohen Inflation und gestiegenen Kreditzinsen entlasten. Es erlaubt ihnen, ihre monatlichen Ratenzahlungen für laufende Hypothekenkredite bis Ende 2023 bis zu achtmal auszusetzen.

Von den Maßnahmen sind auch alle anderen Banken betroffen, die in Polen tätig sind. Laut Ministerpräsident Mateusz Morawiecki wird der polnischen Bankensektor insgesamt mit 20 Milliarden Zloty (rund 4,2 Milliarden Euro) belastet. Trotzdem brauche man die Banken nicht zu bemitleiden, sagte Morawiecki am Dienstag. „Sie sind sehr profitabel.“

Die Commerzbank hält an ihrer Tochter M-Bank 69,3 Prozent. Der ehemalige Vorstandschef Martin Zielke hatte 2019 eine Veräußerung des Anteils angekündigt, den Verkauf dann aber im Mai 2020 abgeblasen.

Commerzbank ist mit Filialschließungen durch

Im operativen Geschäft lief es bei der Commerzbank im bisherigen Jahresverlauf rund. Im zweiten Quartal kletterten die Erträge um 30 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro und übertrafen damit die Analystenerwartungen. „Die starke Ergebnisentwicklung zeigt, dass unsere Strategie 2024 auch in einer Phase niedrigen Wirtschaftswachstums greift“, sagte Vorstandschef Manfred Knof.

Knof hat Anfang vergangenen Jahres angekündigt, bis Ende 2024 insgesamt 10.000 Stellen zu streichen – und kommt dabei gut voran. Bis Ende Juni hat sich das Institut bereits von 7700 Mitarbeitern getrennt beziehungsweise Verträge über ihr Ausscheiden unterzeichnet. Die Ausdünnung des Filialnetzes von 790 auf 450 Niederlassungen ist komplett abgeschlossen.

Knof hat zu Beginn des Konzernumbaus das Ziel einer Eigenkapitalrendite von sieben Prozent für 2024 ausgegeben. Anfangs hielten die meisten Analysten das für utopisch, doch inzwischen hat sich die Stimmung gedreht. Dank Fortschritten beim Umbau und gestiegenen Zinsen gehen Analysten im Schnitt nun davon aus, dass die Commerzbank in zwei Jahren sogar eine Rendite von 7,9 Prozent erreicht.

Zinserhöhungen in der Euro-Zone hatte die Commerzbank bei ihren Prognosen für 2024 nicht mit eingerechnet. Mitte Juli erhöhte die Europäische Zentralbank den Einlagezins – die relevante Größe für Geld, das Finanzinstitute bei der EZB parken – jedoch von minus 0,5 Prozent auf null Prozent.

Noch mehr Rückenwind dürfte es für die Commerzbank und andere Geldhäuser geben, wenn die Notenbank den Einlagezins in den positiven Bereich anhebt. Experten erwarten, dass dies bei der nächsten EZB-Sitzung im September geschieht. Finanzchefin Orlopp hat bereits deutlich gemacht, dass es für die Commerzbank in diesem Fall „weiteres Aufwärtspotenzial“ gibt.

Gassituation entscheidet über Profitabilität der Banken

Bei vielen Investoren wird die Freude über Zinserhöhungen derzeit jedoch getrübt durch die Sorgen vor einem russischen Gaslieferstopp nach Deutschland und einer Rezession in der Bundesrepublik. Die Commerzbank-Aktie, deren Entwicklung stark vom Zustand der deutschen Wirtschaft abhängt, hat seit ihrem Jahreshoch im Februar deshalb rund ein Viertel an Wert verloren.

„Die Gassituation entscheidet darüber, ob es 2023 eine leichte oder eine schwere Rezession gibt – und damit auch über die Profitabilität der Commerzbank im zweiten Halbjahr 2022 und 2023“, schrieben die Analysten der Deutschen Bank kürzlich in einer Studie.

Sie gehen davon aus, dass die Commerzbank 2022 und 2023 in den schwarzen Zahlen bleiben und dann 2024 „so viel Gewinn einfahren wird wie in der vergangenen Dekade zusammen“. Im Schnitt trauen Finanzexperten dem Institut dann einen Konzerngewinn von 2,2 Milliarden Euro zu.

Die Deutsche Bank hat wie die Commerzbank mit ihren Zahlen im zweiten Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen. Die Anleger hat sie jedoch wegen des Abrückens von wichtigen Zielen enttäuscht.

Nach dem absoluten Kostenziel kassiert das Institut vergangene Woche auch das Ziel für das angepeilte Verhältnis von Kosten zu Erträgen. Zudem räumte Deutschlands größtes Geldhaus ein, dass wegen des „derzeitigen operativen Umfelds“ das Renditeziel 2022 in Gefahr sei. Während die Commerzbank-Aktie seit Jahresbeginn leicht zugelegt hat, verloren die Papiere der Deutschen Bank mehr als 20 Prozent.

Mehr: Europas Banken trotzen den Rezessionsängsten – doch es gibt auch Verlierer