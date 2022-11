Quartalszahlen Commerzbank-Gewinn bricht wegen Belastungen in Polen ein

Das Institut hält an seinem Jahresziel fest.

Frankfurt Die Dauerkrise bei der polnischen Tochter M-Bank hat der Commerzbank im dritten Quartal das Ergebnis verhagelt. Der Gewinn sank um mehr als die Hälfte auf 195 Millionen Euro, wie Deutschlands zweitgrößte Privatbank am Mittwoch bekannt gab.

Insgesamt summierten sich die Belastungen in Polen von Juli bis Ende September auf rund 750 Millionen Euro. Hauptverantwortlich dafür waren die Erhöhung der Risikovorsorge für umstrittene Franken-Kredite sowie ein neues Gesetz zur Aussetzung von Ratenzahlungen bei Immobilienkrediten in der Landeswährung Zloty.

Bei der Commerzbank selbst lief das operative Geschäft dagegen rund – besonders im Firmenkundensegment. Zudem profitiert das Institut aufgrund seines großen Einlagen- und Kreditgeschäfts besonders stark von der Zinswende der Europäischen Zentralbank. Sowohl der Gewinn als auch die Erträge lagen über den Erwartungen der Analysten.

„Wir haben auch im dritten Quartal unsere Ertragsstärke unter Beweis gestellt und trotz der hohen Sonderbelastungen in Polen einen dreistelligen Millionengewinn erzielt“, sagte Finanzchefin Bettina Orlopp. Im Gesamtjahr peile die Bank weiter einen Gewinn von mehr als einer Milliarde Euro an.

Darüber hinaus will das Institut erstmals seit 2018 wieder eine Dividende ausschütten. 30 Prozent des Konzernergebnisses nach Abzug von Zinszahlungen für sogenannte AT-1-Anleihen sollen ausgeschüttet werden, bekräftigte das Institut.

Investoren sind darüber erfreut und hoffen, dass für die Commerzbank nach jahrelangem Siechtum nun wieder bessere Zeiten anbrechen. „Die 2020er-Jahre werden für die Bank und ihre Aktionäre vermutlich eine deutlich bessere Dekade als die 2010er-Jahre“, schrieben die Analysten der Deutschen Bank kürzlich in einer Studie.

Die Commerzbank-Aktie hat seit Jahresbeginn mehr als 20 Prozent gewonnen und damit deutlich besser abgeschnitten als andere Bankwerte. Die Papiere der Deutschen Bank haben seit Anfang Januar beispielsweise rund zehn Prozent verloren.

Management erwartet für 2024 höhere Erträge und Kosten

Neben der Zinswende stimmen Investoren auch die Fortschritte beim Umbau der Commerzbank zuversichtlich. Vorstandschef Manfred Knof hat Anfang vergangenen Jahres angekündigt, bis Ende 2024 insgesamt 10.000 Stellen zu streichen – und kommt dabei gut voran.

Bis Ende September hat sich das Institut bereits von 8350 Mitarbeitern getrennt beziehungsweise Verträge über ihr Ausscheiden unterzeichnet – vor allem in Deutschland. In den kommenden Quartalen sollen im Zuge der Verkleinerung des Auslandsnetzwerks nun weitere 1100 Vollzeitstellen wegfallen, kündigte die Bank an.

Zudem hat die Commerzbank wegen der Zinswende und der hohen Inflation ihre mittelfristigen Ziele angepasst. Das Institut erwartet 2024 nun eine Eigenkapitalrendite (RoTE) von mehr als 7,3 Prozent statt der ursprünglich anvisierten sieben Prozent.

Das Institut geht dabei nun von Erträgen von zehn Milliarden Euro aus statt wie bisher von 9,1 Milliarden. Allerdings rechnet es nun auch mit höheren Kosten. Sie werden nach derzeitigen Kalkulationen 2024 bei sechs Milliarden Euro liegen und damit 600 Millionen Euro über dem bisherigen Ziel.

Firmenkundensparte erzielt bestes Ergebnis seit Langem

In Deutschland stellen sich alle Banken wegen der Energiekrise und der Abkühlung der Wirtschaft auf steigende Kreditausfälle ein. Bisher halten sich die Belastungen bei den meisten Instituten jedoch in Grenzen.

Bei der Commerzbank belief sich die Risikovorsorge im dritten Quartal auf 84 Millionen Euro. Das Institut profitierte dabei auch von der Auflösung von vorsorglich gebildeten Reserven für den Rückbau seines Russlandgeschäfts. Dieser verläuft bisher weniger kostspielig als anfangs gedacht.

Auch sonst lief es im Firmenkundensegment rund. Die Sparte hat ihr operatives Ergebnis dank eines stabilen Kreditgeschäfts und steigender Einlagen mehr als verdoppelt auf 536 Millionen Euro – und damit das beste Quartalsergebnis seit sieben Jahren eingefahren.

Weiterhin Sorgen bereitet der Commerzbank dagegen ihre polnische Tochter M-Bank. Wegen niedriger Zinsen in der Schweiz hatten viele Polen einst Franken-Kredite aufgenommen, um ihr Haus zu finanzieren. Dann verlor die Landeswährung Zloty gegenüber dem Franken stark an Wert, wodurch die Belastungen für die Häuslebauer stiegen.

Viele Kreditnehmer gingen daraufhin wegen möglicherweise unrechtmäßiger Klauseln gegen polnische Geldhäuser vor – und bekamen dabei vor Gericht zuletzt immer häufiger recht. Die M-Bank musste ihre Risikovorsorge für das Franken-Kreditportfolio deshalb bereits mehrfach aufstocken.

Die Commerzbank hält an der M-Bank 69,3 Prozent. Knofs Vorgänger Martin Zielke hatte 2019 eine Veräußerung des Anteils angekündigt, den Verkauf dann aber im Mai 2020 abgeblasen. Der Aktienkurs der M-Bank war wegen des Streits über Franken-Kredite und des Ausbruchs von Corona damals so stark gefallen, dass die Commerzbank keinen attraktiven Preis erzielen konnte.

Zudem wollte der letzte verbliebene Interessent, die zweitgrößte polnische Bank Pekao, Finanzkreisen zufolge die Risiken im Zusammenhang mit den Franken-Krediten im Rahmen einer Transaktion nicht übernehmen.

