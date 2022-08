Quartalszahlen Commerzbank steigert Gewinn mit starkem Kundengeschäft

Vor einem Jahr standen noch rote Zahlen, jetzt übertrifft die Commerzbank die Erwartungen der Analysten. Der Nettogewinn im zweiten Quartal lag bei 470 Millionen Euro.

Die Bank erklärte, es habe eine „geringe Anzahl“ von Kreditausfällen gegeben. (Foto: dpa) Bauarbeiten am Logo

Frankfurt Der Umbau der Commerzbank unter Bankchef Manfred Knof trägt Früchte. Der Nettogewinn im zweiten Quartal betrug 470 Millionen Euro, wie die Bank am Mittwoch mitteilte. Das übertraf die Erwartungen der Analysten, die im Schnitt mit 370 Millionen Euro gerechnet hatten.

„Wir haben im ersten Halbjahr die Erträge im Kundengeschäft in beiden Segmenten stärker gesteigert als erwartet und unseren operativen Gewinn mehr als verdoppelt,“ sagte Knof zur Vorlage der Geschäftszahlen. Ein Jahr zuvor hatten Kosten für Stellenabbau und Filialschließungen die Commerzbank mit 527 Millionen Euro tief in die roten Zahlen gerissen. Für 2022 peilt Knof weiterhin einen Überschuss von mehr als einer Milliarde Euro an und will 30 Prozent des auf die Aktionäre entfallenden Gewinns als Dividende ausschütten.

Im zweiten Quartal sprangen die Erträge – also die gesamten Einnahmen der Bank – im Jahresvergleich um 30 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro nach oben. Das Geldhaus legte zugleich 106 Millionen Euro für mögliche Kreditausfälle zurück, gut ein Fünftel mehr als im Vorjahr. Die pauschale Risikovorsorge lag im zweiten Quartal bei 564 Millionen Euro. Die Bank erklärte, es habe eine „geringe Anzahl" von Kreditausfällen gegeben. Für das Gesamtjahr geht der Vorstand von einer Risikovorsorge für gefährdete Kredite von rund 700 Millionen Euro aus.

Das Institut hält an seinem Ziel fest, im Gesamtjahr einen Gewinn von mehr als einer Milliarde Euro einzufahren. „Diese Prognose steht unter dem Vorbehalt, dass es zu keiner deutlichen Verschlechterung der konjunkturellen Entwicklung kommt, zum Beispiel wegen weiterer Engpässe in der Gasversorgung", hatte Finanzchefin Bettina Orlopp Mitte Juli gesagt.