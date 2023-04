Quartalszahlen Credit-Suisse-Kunden ziehen weiter Geld ab

Auch die Ankündigung der Notfusion mit der UBS hat den Kundenexodus bei der Bank nicht gestoppt. Besonders das Kerngeschäft leidet. In den kommenden Monaten dürfte das Institut hohe Verluste anhäufen.

Es sind wohl die letzten Quartalszahlen, die die Schweizer Notenbank vor der Übernahme durch die UBS vorlegt. (Foto: dpa) Credit Suisse

Zürich Die Kunden der Credit Suisse ziehen weiter im großen Stil Vermögen von der in Not geratenen Bank ab. Im Zeitraum Januar bis März beliefen sich die Mittelabflüsse auf netto 61,2 Milliarden, wie das Institut am Montag mitteilte. Das sind umgerechnet 62,39 Milliarden Euro.

Besonders hoch fielen die Mittelabflüsse in den Tagen kurz vor der staatlich verordneten Notübernahme durch den Konkurrenten UBS am 19. März aus. Sie gehen auf niedrigerem Niveau weiter, „eine Trendumkehr wurde bis am 24. April nicht beobachtet“, schreibt die Bank in ihrer Mitteilung weiter.

Die Credit Suisse musste Mitte März von der Schweizer Nationalbank (SNB) mit umfassenden Liquiditätshilfen gestützt werden. Per Ende März beliefen sich die ausstehenden Kredite auf 108 Milliarden Franken. Weitere 70 Milliarden an Liquiditätshilfen hat die Credit Suisse bereits zurückgeführt.