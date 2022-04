Quartalszahlen der US-Banken Gewinn von Goldman Sachs sinkt deutlich – und auch die Konkurrenz schwächelt

Der Ukrainekrieg belastet die Geschäfte der US-Banken: Wells Fargo etwa macht ein Fünftel weniger Gewinn. Die Quartalszahlen der großen Geldhäuser in der Übersicht.

US-Banken geraten wegen der Folgen des Ukrainekriegs unter Druck. (Foto: dpa) Goldman-Sachs-Schriftzug auf einem Bildschirm der New Yorker Börse

New York Gedrückte Stimmung an der Wall Street: Der Krieg in der Ukraine und die damit verbundene Volatilität an den Märkten spiegeln sich auch in den Quartalszahlen der Banken wider. So meldete Goldman Sachs am Donnerstag einen Gewinneinbruch um 42 Prozent auf 3,9 Milliarden Dollar.

Das Geschäft mit Aktienemissionen „ist praktisch zum Erliegen gekommen“, erklärte CEO David Solomon. Auch viele Fusionen und Übernahmen liegen erst einmal auf Eis. Die Einnahmen aus dem Investmentbanking schrumpften um 36 Prozent auf 2,4 Milliarden Dollar.

Der Handel mit Wertpapieren lief indes deutlich besser als erwartet. Die Handelsumsätze stiegen insgesamt um vier Prozent. Vor allem der Handel mit festverzinslichen Wertpapieren, Rostoffen und Devisen lief mit einem Plus von 21 Prozent stark. Der Aktienhandel ging dagegen um 15 Prozent auf 3,2 Milliarden Dollar zurück.