Quartalszahlen der US-Banken Gewinn von Goldmann Sachs sinkt deutlich – auch die Konkurrenz schwächelt

New York Der Gewinn der US-Investmentbank Goldman Sachs ist im Auftaktquartal deutlich gesunken. Nachlassende Kapitalmarktaktivitäten nach den Rekordniveaus des vorigen Jahres lasteten auf den Geschäften.

„Es war ein turbulentes Quartal, das von der verheerenden Invasion der Ukraine dominiert wurde“, erklärte der Chef von Amerikas führender Investmentbank, David Solomon, in dem am Donnerstag veröffentlichten Quartalsbericht.

Der Gewinn ging im Zeitraum Januar bis März auf 3,83 Milliarden Dollar zurück nach 6,71 Milliarden Dollar vor Jahresfrist. Pro Aktie wurden 10,76 Dollar verdient nach 18,60 Dollar ein Jahr zuvor.

Die Nettoerträge des Geldhauses verringerten sich im Auftaktquartal binnen Jahresfrist um fast 27 Prozent auf 12,93 Milliarden Dollar. Die Einnahmen aus dem Investmentbanking schrumpften sogar um 36 Prozent auf 2,41 Milliarden Dollar.

Vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts schwächte sich unter anderem das Geschäft mit der Beratung bei Börsengängen ab. Deutlich besser lief es im Verbrauchergeschäft und in der Vermögensverwaltung. Dort nahmen die Erträge um 21 Prozent auf 2,10 Milliarden Dollar zu

Wells Fargo macht ein Fünftel weniger Gewinn

Auch die US-Großbank Wells Fargo hat zum Jahresstart einen deutlichen Gewinnrückgang verzeichnet. Die sehr hohe Inflation und steigende Zinsen sowie die Sorgen angesichts der möglichen wirtschaftlichen Auswirkungen des Ukrainekriegs schwächten das Geschäft.

Der Gewinn schrumpfte im ersten Quartal binnen Jahresfrist um mehr als ein Fünftel auf 3,67 Milliarden Dollar, wie die in San Francisco ansässige viertgrößte Bank der USA am Donnerstag mitteilte. Pro Aktie erzielte das Institut einen Gewinn von 88 Cent nach 1,02 Dollar je Anteilsschein ein Jahr zuvor. Analysten hatten allerdings im Schnitt pro Aktie lediglich mit 80 Cent gerechnet.

Interne Indikatoren wiesen zwar weiter auf die finanzielle Stärke der Kunden hin, erklärte Bankchef Charlie Scharf. Die US-Notenbank habe aber deutlich gemacht, dass sie die notwendigen Schritte ergreifen werde, um die Inflation zu senken. „Und dies wird sicherlich das Wirtschaftswachstum verringern“, warnte Scharf.

Die Inflation war in den USA im März auf 8,5 Prozent geklettert. Darüber hinaus gebe es durch den Ukrainekrieg weitere Risiken, sagte Scharf.

Die Gesamterträge der Bank sanken im Zeitraum Januar bis März binnen Jahresfrist um fünf Prozent auf 17,59 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit 17,8 Milliarden Dollar gerechnet.

Morgan Stanley schwächelt im Investmentbanking

Ein ähnliches Bild bei Morgan Stanley: Auch dort ist der Gewinn im ersten Quartal gesunken. Der Nettogewinn sei im Zeitraum Januar bis März binnen Jahresfrist auf 3,5 (Vorjahr: 3,98) Milliarden Dollar zurückgegangen, teilte das Wall-Street-Geldhaus am Donnerstag mit.

Pro Aktie verdiente Morgan Stanley 2,02 Dollar nach 2,19 Dollar ein Jahr zuvor. Bankchef James Gorman sagte, das Institut habe sich trotz eines volatilen Marktes und wirtschaftlicher Unsicherheiten gut geschlagen. Die Ergebnisse übertrafen die Prognosen der Analysten und die Aktie reagierte vorbörslich zunächst mit rund zweiprozentigen Kursaufschlägen.

Die Erträge gaben im Quartal auf 14,8 (15,7) Milliarden Dollar nach. Im Investmentbanking schrumpften sie auf rund 7,7 (8,6) Milliarden Dollar. Noch im vergangenen Jahr hatte Morgan Stanley von einem regelrechten Boom bei Fusionen und Übernahmen profitiert.

Gewinn schrumpft auch bei JP Morgan

Den Auftakt bei den Quartalszahlen hatte am Mittwoch bereits JP Morgan gemacht. Amerikas größte Bank meldete einen Gewinneinbruch von 42 Prozent für das erste Quartal binnen Jahresfrist und erhöhte zum ersten Mal seit Pandemiebeginn die Risikovorsorge, um für ausfallende Kredite gerüstet zu sein. Das Geldhaus bekam die hohe Inflation, steigende Zinsen und die Folgen des Ukrainekriegs auf verschiedene Weisen zu spüren.

Das Investmentbanking kam mit dem Beginn des Kriegs praktisch zum Erliegen. Das Volumen der angekündigten und vollzogenen Fusionen und Übernahmen sackte auf den tiefsten Stand seit Beginn der Pandemie ab, wie aus Daten des Analysehauses Refinitiv hervorging. Erlöse aus dem Investmentbanking gingen im ersten Quartal um 28 Prozent auf 2,1 Milliarden Dollar zurück.

Die Vergabe neuer Hypothekenkredite sank angesichts der deutlich gestiegenen Zinsen um 37 Prozent. Die Handelsumsätze gingen um drei Prozent zurück und lagen mit 8,75 Milliarden Dollar immerhin gut eine Milliarde Dollar höher als zunächst erwartet.JP Morgan kündigte zu dem ein 30 Milliarden Dollar schweres Rückkaufprogramm an.

Citigroup übertrifft die Erwartungen und will Russland-Geschäft reduzieren

Und auch der US-Finanzkonzern Citigroup ist mit deutlich weniger Gewinn ins Geschäftsjahr gestartet. Im ersten Quartal fiel der Überschuss im Jahresvergleich um rund 46 Prozent auf 4,3 Milliarden Dollar (4 Milliarden Euro), wie das Geldhaus am Donnerstag in New York mitteilte.

Dabei gingen die gesamten Erlöse lediglich um 2 Prozent auf 19,2 Milliarden Dollar zurück. Insgesamt übertrafen die Quartalszahlen die Erwartungen. Besonders das Handelsgeschäft mit Wertpapieren zeigte sich während des Börsenabschwungs relativ stabil.

Citi musste jedoch bilanzielle Belastungen in Höhe von fast zwei Milliarden Dollar wegen Russlands Angriffskriegs gegen die Ukraine verkraften. Im Gegensatz zu den meisten anderen großen US-Banken hat das Geldhaus noch immer eine starke Geschäftspräsenz in Russland, was sich durch den Krieg und Sanktionen zum Problem entwickelt hat.

Das Institut bemüht sich, das Engagement zu reduzieren, stellt sich jedoch mit hohen Rückstellungen auf Kreditausfälle ein. Bankchefin Jane Frazer warnte vor zunehmenden geopolitischen und wirtschaftlichen Risiken.

