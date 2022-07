Quartalszahlen Deutsche Bank rückt von wichtigen Zielen für 2022 ab

Das Institut verdient im zweiten Quartal deutlich besser als von Analysten erwartet. Das angepeilte Verhältnis von Kosten und Ertrag lässt sich aber nicht halten. Auch das Renditeziel wackelt.

Der Mix aus geopolitischen Risiken und Inflationssorgen beeinträchtigt auch das größte Kreditinstitut Deutschlands. (Foto: dpa) Zentrale der Deutschen Bank

Frankfurt Lange hat die Deutsche Bank ihr Renditeziel für 2022 gegen alle Zweifel verteidigt: Eine Nachsteuerrendite von acht Prozent auf das materielle Eigenkapital hatte das Institut angepeilt. Nun fordern höhere Kosten und der Ukrainekrieg wohl ihren Tribut: Die Bank hat ihre Finanzziele „aktualisiert“.

Zwar strebt die Bank nach wie vor eine Rendite von acht Prozent an. „Allerdings sieht sie es aufgrund des derzeitigen operativen Umfelds als herausfordernder an, diese Ziele zu erreichen“, teilte sie am Mittwoch mit.

