Quartalszahlen Deutsche Bank vervierfacht Quartalsgewinn – wird beim Renditeziel aber vorsichtiger

Frankfurt Trotz Energiekrise und drohender Rezession hat die Deutsche Bank im dritten Quartal überraschend viel verdient. Der Nettogewinn des Instituts auf 1,2 Milliarden Euro und war damit vier Mal so hoch wie im Vorjahr.

Analysten hatten im Durchschnitt nur mit einem Nettogewinn von 835 Millionen Euro gerechnet. Der Nettogewinn nach Abzug von Zinszahlungen für bestimmte Anleihen betrug 1,1 Milliarden Euro.

Die Bruttoeinnahmen des Instituts stiegen um 15 Prozent auf 6,9 Milliarden Euro. Dazu hatten alle wichtigen Sparten des Instituts beigetragen, vor allem aber das Firmenkundengeschäft.

„Wir haben die Ertragskraft der Deutschen Bank deutlich verbessert und liegen voll auf Kurs, unsere Ziele für das Jahr 2022 zu erreichen“, kommentierte Konzernchef Christian Sewing das Ergebnis. Die Bank hatte sich eine Rendite auf das materielle Eigenkapital von acht Prozent sowie Erträge von 26 bis 27 Milliarden Euro zum Ziel gesetzt. In den ersten neun Monaten 2022 ist ersteres dem Institut mit 8,1 Prozent auch geglückt.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

In ihrem Quartalsbericht schlug das Institut beim Blick in die Zukunft allerdings vorsichtigere Töne an. Zwar sieht die Bank aufgrund der „weiterhin gute Geschäftsentwicklung“ die Möglichkeit, ihre Ertragsprognose „für das Gesamtjahr 2022 zu übertreffen.“ Über das zentrale Renditeziel sagt das Institut dagegen nur, „im letzten Quartal des Jahres 2022 arbeitet der Konzern weiter darauf hin, seine Finanzziele zu erreichen“.

Das scheint zunehmend schwieriger zu werden: Das derzeitige Umfeld sei „zunehmend von Herausforderungen geprägt, und der Kostendruck hat sich verstärkt“, schreibt das Institut. Im zweiten Quartal hatte das Institut seine Ertrags- und Renditeziele noch ohne größere Erläuterungen bekräftigt.

Firmen- und Privatkunden gleichen Investmentbanking aus

Von diesen wachsenden Herausforderungen ist im Zahlenwerk des Instituts allerdings noch wenig zu sehen. Zwar schrumpfte der Vorsteuergewinn im Investmentbanking und in der Vermögensverwaltung. Deutlich höhere Gewinne im Firmen- und Privatkundengeschäft konnten diese Delle dafür aber mehr als ausgleichen.

Risikovorsorge 350 Millionen Euro für faule Kredite hat die Deutsche Bank im dritten Quartal zurückgelegt – dreimal so viel wie bisher.

Die Risikovorsorge für faule Kredite verdreifachte sich zwar auf 350 Millionen Euro. Die Bank hielt aber an ihrer Prognose fest, dass die Risikovorsorge im Gesamtjahr höchstens 0,25 Prozentpunkte des weiter wachsenden Kreditbuchs der Bank betragen wird.

Die Bank profitierte zum einen von den Zinserhöhungen der Notenbanken, zum anderen vom weiter wachsenden Kreditgeschäft. Beides sorgte für einen deutlichen Anstieg des Zinsüberschusses, der um ein Drittel höher ausfiel als im Vorjahr und um neun Prozent das Ergebnis im zweiten Quartal übertraf.

Die Schwäche im Investmentbanking wurde durch einen drastischen Rückgang im Emissions- und Beratungsgeschäft ausgelöst. Wegen der Turbulenzen an den Finanzmärkten ließ sich mit der Begleitung von Aktien- und Anleiheemissionen praktisch nichts mehr verdienen, mit der Beratung von Börsengängen und anderen Kapitalmarktemissionen deutlich weniger als bislang. In diesen Bereichen hatte die Deutsche Bank Insidern zufolge zuletzt mehrere Dutzend Investmentbanker in London und New York entlassen.

Als stabiler Ertragsbringer behauptete sich dagegen der Anleihe- und Devisenhandel des Instituts, dessen Erträge deutlich über dem Vorjahreswert lagen. Im Vergleich zum zweiten Quartal nahm die Bank in dieser Sparte allerdings auch weniger ein.

Die Kosten des Instituts sanken um acht Prozent auf fünf Milliarden Euro. Die um Umbaukosten und Bankabgaben bereinigten Ausgaben sind im Vergleich zum Vorjahr allerdings um vier Prozent auf 4,8 Milliarden Euro gestiegen. Das lag der Bank zufolge in erster Linie an Wechselkurseffekten. Das Aufwand-Ertrag-Verhältnis lag bei 72 Prozent, das heißt, die Bank gab 72 Cent aus, um einen Euro zu verdienen.

Mehr: Investor Davide Serra: „Deutschland sollte Christian Sewing eine Statue bauen“