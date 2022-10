Quartalszahlen DWS sammelt wieder Kapital ein – Gewinn sinkt

Der Nettogewinn der Fondsgesellschaft ging um rund fünf Prozent zurück. Die DWS profitiert von einer hohen Nachfrage nach Geldmarktprodukten.

Die Tochter der Deutschen Bank steht wegen Greenwashing-Vorwürfen in der Kritik. (Foto: imago images/Hannelore Förster) Logo der DWS

Frankfurt Die Deutsche-Bank-Fondstochter DWS hat wegen der Rezessionssorgen der Anleger weniger Gewinn erzielt. Der Nettogewinn schrumpfte im dritten Quartal um rund fünf Prozent auf 147 Millionen Euro, wie der Vermögensverwalter am Mittwoch in Frankfurt mitteilte.

Die Erträge stiegen um drei Prozent auf 689 Millionen Euro. Das verwaltete Vermögen blieb stabil bei 833 Milliarden Euro. An ihrem Ausblick für das laufende Jahr hielt die Fondsgesellschaft fest.

Dank einer hohen Nachfrage nach Geldmarktprodukten gelang es der DWS, wieder Kapital einzusammeln. Nach einem schwachen zweiten Quartal belief sich das Nettomittelaufkommen in den Monaten Juli bis September auf 7,7 Milliarden Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Damit reduzierte sich die Summe des abgezogenen Geldes im laufenden Jahr auf rund 18 Milliarden Euro.

Abflüsse gab es hingegen vor allem bei den Fonds mit einem Fokus auf Anleihen. Ohne die Geldmarktprodukte zogen die Kunden den Angaben zufolge im dritten Quartal knapp zehn Milliarden Euro ab.

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Die DWS sei „hervorragend gerüstet", um sich an das neue Marktumfeld anzupassen, erklärte der neue DWS-Chef Stefan Hoops mit Blick auf die in Europa heraufziehende Rezession. Die zuletzt wegen Greenwashing-Vorwürfen in den Schlagzeilen stehende Fondsgesellschaft hatte im Juni einen Führungswechsel vollzogen. Die DWS hat die Vorwürfe stets bestritten. Hoops, der ehemalige Leiter der Unternehmensbank der Deutschen Bank, hat sich auf die Fahnen geschrieben, das Vertrauen in die DWS wieder herzustellen. Die Staatsanwaltschaft hatte Ende Mai wegen des Verdachts auf Etikettenschwindel bei der Vermarktung von nachhaltigen Anlageprodukten die Firmenzentralen von DWS und Deutsche Bank durchsucht.