Den hohen Gewinn verdankt das Institut der Firmenkundensparte. Die Bank verschärft nun ihren Sparkurs: In den nächsten drei Jahren sollen die Kosten um 2,5 Milliarden Euro sinken.

Zentrale der Deutschen Bank. (Foto: dpa) Frankfurt am Main

Frankfurt Die Deutsche Bank ist dank höherer Erträge in der Unternehmensbank so gut wie seit Langem nicht mehr ins Jahr gestartet. „Wir haben mit 7,7 Milliarden Euro die höchsten Erträge in einem Quartal seit 2016 erreicht, der Vorsteuergewinn von 1,9 Milliarden Euro war das beste Ergebnis seit 2013“, betonte Vorstandschef Christian Sewing in einer Nachricht an die Beschäftigten.

Das Institut verdiente in den ersten drei Monaten mit 1,158 Milliarden Euro neun Prozent mehr als im Vorjahr, heißt es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Das liegt damit deutlich über den Erwartungen der Analysten, die im Schnitt mit rund 977 Millionen Euro gerechnet hatten.

Dennoch kündigte die Bank auch einen schärferen Sparkurs an. Sie steuert damit einem Kostenanstieg gegen, der höher ausfiel als erwartet. In den nächsten drei Jahren will die Bank 2,5 Milliarden Euro einsparen, statt wie bisher angekündigt mehr als zwei Milliarden Euro. Dafür will das Unternehmen Stellen streichen und weitere Filialen schließen.

