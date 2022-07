Quartalszahlen Fondsanbieter DWS mit weniger Konzerngewinn und massiven Kapitalabflüssen

Frankfurt Gleich die erste Quartalsbilanz fällt bescheiden aus: Knapp sieben Wochen nachdem Stefan Hoops den Chefposten der Deutsche-Bank-Fondstochter übernommen hat, muss er seinen Investoren und den Analysten für das zweite Quartal unter dem Strich 25 Milliarden Euro Kapitalabflüsse präsentieren.

Das Konzernergebnis sackte um ein Zehntel gegenüber dem Vorjahresquartal auf 155 Millionen Euro ab. Das teilte die DWS am Mittwoch mit. Als Grund für den schwachen Absatz nennt das Fondshaus das „ungünstige Umfeld“, speziell die weltweiten Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine.

Von April bis Juni zogen Anleger vor allem aus Cashprodukten wie Geldmarktfonds und den börsengehandelten Indexfonds ETF Kapital ab: 24, 8 Milliarden Euro flossen aus Liquiditätsprodukten ab, laut der DWS waren dafür vor allem große US-Kunden verantwortlich. 3,3 Milliarden Euro holten Investoren aus ETF zurück, 0,1 Milliarden aus Anleihefonds.

Die höhermargigen aktiv gemanagten Aktien-, Mischfonds und alternative Anlagen sammelten dagegen unter dem Strich etwas neues Kapital ein, in Höhe von 0,7 Milliarden Euro, 0,6 Milliarden Euro und 1,6 Milliarden Euro. Dafür sind demnach vor allem einzelne bekannte Fonds wie der Aktienfonds „DWS Top Dividende“ und der Mischfonds des bekannten Fondsmanagers Klaus Kaldemorgen „Concept Kaldemorgen“ verantwortlich. Bei Alternativem waren Produkte zu Risikoabsicherung und Infrastrukturfonds gefragt.

Im ersten Halbjahr flossen damit per Saldo 26 Milliarden Euro Kapital ab. Das gemanagte Vermögen der DWS sank deshalb und wegen der Kursverluste bei Aktien und Anleihen seit Ende März um 69 Milliarden Euro auf 833 Milliarden Euro.

Hoops betont in der Mitteilung indes ein starkes Finanzergebnis: „Obwohl sich das Umfeld im zweiten Quartal weiter signifikant verschlechtert hat, ist es uns gelungen, den höchsten bereinigten Vorsteuergewinn zu erzielen, den wir jemals in einem zweiten Quartal und einem ersten Halbjahr erreichen konnten“, sagt der neue Chef. Dank des diversifizierten Geschäftsmodells sei die DWS widerstandsfähig geblieben, betont er mit Blick auf eine anhaltende Nachfrage nach hochmargigen alternativen Anlagen und aktiven Fonds.

Konzernergebnis sackt um 17 Prozent ab

Die Erträge kletterten im zweiten Quartal im Vorjahresvergleich um sieben Prozent auf 689 Millionen Euro. Die Managementgebühren sind demnach im Vergleich zum ersten Quartal unverändert geblieben, jedoch führten unter anderem sich weniger günstig entwickelnde Marktwerte der Garantien für Garantieprodukte dazu, dass die Erträge gegenüber dem Vorquartal um drei Prozent zurückgingen.

Im ersten Halbjahr sind die Erträge gegenüber dem Vorjahreszeitraum um acht Prozent gestiegen auf 1,36 Milliarden Euro.

Der bereinigte Vorsteuergewinn legte im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahresquartal um elf Prozent zu auf 273 Millionen Euro. Gegenüber dem Vorquartal steht ein Minus von zwei Prozent. Im ersten Halbjahr stieg der bereinigte Vorsteuergewinn ebenfalls um elf Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 552 Millionen Euro.

Das Konzernergebnis sackte gegenüber dem Vorquartal um 17 Prozent ab. Im ersten Halbjahr blieb es im Vorjahresvergleich unverändert bei 341 Millionen Euro.

Die bereinigten Kosten stiegen im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahresquartal um fünf Prozent auf 398 Millionen Euro. Gegenüber dem Vorquartal reduzierten sie sich leicht. Im ersten Halbjahr kletterten sie um sechs Prozent auf 808 Millionen Euro.

Die bereinigte Aufwand-Ertrags-Relation ist im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,3 Prozentpunkte auf 59,3 Prozent gesunken. Im ersten Halbjahr verbesserte sich die Quote damit „auf das sehr gute Niveau von 59,4 Prozent“, betont Finanzvorständin Claire Peel.

Auf einen neuen Ausblick verzichtet die DWS mit Verweis auf ihren Geschäftsbericht aus dem Frühjahr. Dort hatte Hoops Vorgänger Asoka Wöhrmann das Wachstumsziel der DWS bekräftigt, mittelfristig ein jährliches Nettomittelwachstum von durchschnittlich mehr als vier Prozent und eine nachhaltige bereinigte Aufwand-Ertrags-Relation von 60 Prozent im Jahr 2024 zu erreichen. Er hatte zugleich aber auf Gegenwind für die Branche durch die Inflation und vor allem den Ukrainekrieg eingestimmt.

Wegen Greenwashing-Vorwürfen: Große Kunden hinterfragen Mandate

Den neuen DWS-Chef dürften zwei Dinge trösten: Er hat diese Zahlen noch nicht zu verantworten. Und Wöhrmann, der Anfang Juni wegen der schwelenden Greenwashing-Affäre des Fondsanbieters und einer dubiosen Vermischung privater und geschäftlicher Interessen zurücktreten musste, ging es nach seinem Antritt ähnlich. Er musste für 2018 Kapitalabflüsse von netto gut 22 Milliarden Euro und einen Einbruch des Konzerngewinns um 38 Prozent berichten.

Damals belasteten ebenfalls turbulente Börsen das Fondsgeschäft und ein harter Konkurrenzkampf durch die immer beliebteren ETF sowie ein glücklos agierender Vorgänger Wöhrmanns nach dem Börsengang der DWS. Aktuell führt die DWS ebenfalls die extrem schwachen Aktien- wie Anleihemärkte ins Feld.

Allerdings hätten einige große Kunden infolge der Greenwashing-Vorwürfe Mandate hinterfragt, berichten Insider. Kunden wollten Nachweise zu den Nachhaltigkeitsprozessen sehen. Manche Großinvestoren, die ihr Geld nach ethischen Kriterien angelegt wissen wollen, hätten Mittel zurückgehalten.

Die DWS hat trotz laufender behördlicher Untersuchungen und einer Razzia in den Firmenzentralen der DWS und der Deutschen Bank Ende Mai von Anfang an die Anschuldigungen zurückgewiesen. Zudem betont der Fondsanbieter immer wieder, dass sich die Greenwashing-Vorwürfe bisher nicht in den Geschäftszahlen zeigten. Hoops, der ehemalige Leiter der Unternehmensbank der Deutschen Bank, hat sich auf die Fahnen geschrieben, das Vertrauen in die DWS wiederherzustellen.



Bei großen Konkurrenten lief das Geschäft im ersten Halbjahr indes offenbar allerdings stabiler. In einem ersten Ausblick auf Zahlen des ersten Halbjahrs berichtete Vorstandschef der Sparkassentochter Dekabank, Georg Stocker, dass er davon ausgehe, dass sein Haus in den ersten sechs Monaten einen Nettoabsatz von über 15 Milliarden Euro verbucht habe. Ein gewichtiger Anteil davon floss dem Vernehmen nach außer in Zertifikate auch in Fonds. „Insbesondere die Privatanleger haben weiter investiert“, sagt er. Zudem seien Wertpapier-Sparpläne weiter gefragt.

„Allerdings sehe auch er, dass die Anlegerinnen und Anleger im Laufe des zweiten Quartals vorsichtiger geworden sind“, berichtet der Dekabank-Chef. Die Kombination aus hoher Inflation, Zinswende, Ukrainekrieg und Rezessionsgefahr schlage also auch auf Privatanleger durch. Für eine konkrete Einschätzung sei es aber noch zu früh, meint er. Bei den anderen großen Anbietern soll es ähnlich aussehen.

