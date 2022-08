Quartalszahlen Gewinnrückgang bei HSBC geringer als befürchtet

Der Vorsteuergewinn der britischen Großbank sank im ersten Halbjahr um 15 Prozent. Der Bankchef hofft nun auf Erträge durch steigende Zinsen.

Die Großbank will eine Zwischendividende von neun Cent je Aktie zahlen. (Foto: Reuters) HSBC-Büro in Canary Wharf

Singapur Steigende Rückstellungen für Kreditausfälle haben der britischen Großbank HSBC im ersten Halbjahr einen Gewinnrückgang eingebrockt. Der Vorsteuergewinn sei in den ersten sechs Monaten um 15 Prozent auf 9,2 Milliarden Dollar gefallen, wie das Bankhaus am Montag mitteilte.

Allerdings hatten von HSBC befragte Analysten mit einem noch größeren Rückgang auf 8,15 Milliarden Dollar gerechnet. Bankchef Noel Quinn zeigte sich daher zuversichtlich, dass steigende Zinsen die Erträge anschieben dürften. Daher hob er das kurzfristige Ziel für die Eigenkapitalrendite auf mindestens zwölf Prozent ab 2023 an.

Die stark auf Asien ausgerichtete Bank mit Sitz in London kündigte an, eine Zwischendividende von neun Cent je Aktie zahlen zu wollen. Ab 2023 wolle HSBC wieder vierteljährlich eine Dividende an seine Aktionäre ausschütten.

