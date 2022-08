Quartalszahlen Hohe Kosten und Risikovorsorge drücken Gewinn von ING

Ein Minus von 19 Prozent verbuchte die niederländische Großbank im zweiten Quartal. Vor allem für ihre russischen Kredite musste sie hohe Rückstellungen bilden.

Seit dem 1. August zahlt die deutsche Tochter der ING ihren Privatkunden wieder Zinsen von bis zu 1,5 Prozent. (Foto: imago images/Schöning) ING-Filiale in Amsterdam

Amsterdam Der Gewinn der größten niederländischen Bank ING wird durch hohe Kosten und Risikovorsorgen belastet. Der Nettogewinn sank im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 19 Prozent auf 1,17 Milliarden Euro. Die Erträge der Bank, die in Deutschland zu einer der führenden Onlinebanken zählt, legten um fast vier Prozent auf knapp 4,7 Milliarden Euro zu.

„Der Rückgang in der Leistung der ING im zweiten Quartal war von der anhaltenden politischen Unsicherheit und vom Druck auf die globale Wirtschaft geprägt“, erklärte Bankchef Steven van Rijswijk am Donnerstag. Das Geldhaus bildete vor dem Hintergrund negativer Indikatoren in der Wirtschaft im zweiten Quartal eine Risikovorsorge in Höhe von 202 Millionen Euro. Im ersten Quartal hatte das Geldhaus viermal so hohe Rückstellungen von 987 Millionen Euro für ihre russischen Kredite gebildet.

Das Kreditbuch der ING wuchs im abgelaufenen Quartal um 4,3 Prozent auf 641 Milliarden Euro. Damit erhöhte sich der Provisionsüberschuss des Instituts um 3,9 Prozent auf 888 Millionen Euro. Die Kosten stiegen dagegen im Vergleich zum Vorjahr um 7,7 Prozent auf 2,73 Milliarden Euro. Van Rijswijk bezeichnete den Kostenanstieg als „weit unter der Inflation“. Die deutsche Tochter der ING war eine der ersten Banken in Deutschland, die nach der Leitzinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) ihren Privatkunden wieder Zinszahlungen versprochen hatte. Ab dem 1. August zahlt die Bank ihren Kunden Zinsen von bis zu 1,5 Prozent. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

Mehr: Ungewohnte Allianz: Spanien und Niederlande fordern neue Euro-Schuldenregeln