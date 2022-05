Quartalszahlen Hohe Risikovorsorge: ING muss Gewinneinbruch hinnehmen

Die niederländische Bank geht schlechter als erwartet aus dem ersten Quartal. Im wichtigen Deutschlandgeschäft erlitt die Bank gar einen Verlust.

Der Nettogewinn sank auf 429 Millionen Euro. (Foto: Reuters) ING

Frankfurt Die ING hat zum Jahresauftakt einen Gewinneinbruch hinnehmen müssen – und dabei schlechter abgeschnitten als erwartet. Der Überschuss betrug in den ersten drei Monaten dieses Jahres 429 Millionen Euro und damit 57 Prozent weniger als im Vorjahresquartal, wie das Geldinstitut am Freitag in Amsterdam mitteilte. Analysten hatten mit einem Gewinn von 679 Millionen Euro gerechnet.

„Die geopolitische Situation hat sich auch auf unsere Finanzergebnisse ausgewirkt, da das erhöhte Risiko unseres Engagements in Russland dazu führte, dass wir zusätzliche Rückstellungen im Großkundengeschäft bildeten“, erklärte Bankchef Steven van Rijswijk. Das belastete das Geschäft mit 834 Millionen Euro. Insgesamt betrug die Risikovorsorge im ersten Quartal dieses Jahres fast eine Milliarde Euro, im Vorjahr waren es noch 223 Millionen Euro.