Quartalszahlen Marktturbulenzen bescheren Deutscher Börse Gewinnsprung – Ziele angehoben

Deutsche-Börse-Zentrale in Eschborn bei Frankfurt

Frankfurt Die Marktausschläge wegen des Ukrainekriegs und der Zinswende haben der Deutschen Börse einen deutlichen Gewinnanstieg beschert. Das Betriebsergebnis (Ebitda) kletterte im ersten Quartal um 32 Prozent auf 687 Millionen Euro, wie Deutschlands größter Börsenbetreiber am Montagabend mitteilte. Die Nettoerlöse kletterten um 24 Prozent auf 1,06 Milliarden Euro.

Mit beiden Kennzahlen schnitt das Unternehmen besser ab als von Analysten erwartet – und übertraf auch die eigenen Vorhersagen. „Das erste Quartal 2022 lag deutlich über unseren Erwartungen“, erklärte Finanzchef Gregor Pottmeyer. Neben dem Rückenwind von den Märkten hätten dazu auch Wachstum aus eigener Kraft und Zukäufe beigetragen.

„Wir rechnen daher derzeit damit, die Prognose für das laufende Geschäftsjahr zu übertreffen“, sagte Pottmeyer. Er geht 2022 nun von einem Anstieg der Nettoerlöse auf mehr als 3,8 Milliarden Euro sowie einem Ebitda von mehr als 2,2 Milliarden Euro aus.

Im Februar hatte der Konzern Erlöse von rund 3,8 Milliarden Euro und einen Betriebsgewinn von rund 2,2 Milliarden Euro vorhergesagt. Experten hielten diese Ziele bereits damals für konservativ.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

„Das erste Quartal 2022 wurde vom russischen Invasionskrieg gegen die Ukraine überschattet“, erklärte die Deutsche Börse. Zur hohen Unsicherheit und Volatilität an den Märkten hätten darüber hinaus weitere Coronawellen und Lieferengpässe beigetragen. „Deswegen stieg der Handels- und Absicherungsbedarf in nahezu allen Anlageklassen, was zu teils deutlich höheren Handelsvolumina führte.“

Steigende Zinsen sind doppelt positiv

Darüber hinaus profitiert die Deutsche Börse gleich doppelt von steigenden Zinsen: Die Wertpapierverwahrtochter Clearstream verdient mit den Bareinlagen ihrer Kunden mehr. Zudem hat wegen einer möglichen Zinswende in Europa der Handel mit Zinspapieren an der Derivatebörse Eurex angezogen.

Die Deutsche-Börse-Aktie hat deshalb seit Jahresbeginn bereits gut elf Prozent auf 163,95 Euro zugelegt. Viele Analysten rechnen mit einem weiteren Anstieg. Experten der UBS und der Deutschen Bank haben ihr Kursziel jeweils auf 185 Euro angehoben und empfehlen die Deutsche Börse aktuell als bestes Investment unter den europäischen Börsenbetreibern.

UBS-Analyst Michael Werner geht davon aus, dass die Deutsche Börse ihren Gewinn von 2021 bis 2024 pro Jahr im Schnitt um 14 Prozent steigern wird. „Die gestiegene Inflation und geopolitische Risiken werden 2022 zu einem deutlichen Anstieg der Handelsaktivität führen.“

Darüber hinaus werde Clearstream besonders von der bereits eingeleiteten Zinswende in den USA profitieren. „Durch jeden Zinsanstieg um 25 Basispunkte in den USA wird der Gewinn der Deutschen Börse um rund ein Prozent steigen“, kalkuliert Werner. Im ersten Quartal legten die Nettozinserträge im Verwahrgeschäft bereits um 44 Prozent auf 18,6 Millionen Euro zu.

Londoner Börse zieht davon

In der Vergangenheit haben Analysten die vergleichsweise große Abhängigkeit der Deutschen Börse von der Entwicklung an den Märkten regelmäßig kritisiert. Zudem vermissen einige eine klare strategische Ausrichtung wie bei der London Stock Exchange (LSE), die sich mit der Übernahme von Refinitiv inzwischen in erster Linie zu einem Datenanbieter gewandelt hat.

Ein bitterer Nebeneffekt für die Hessen: 2019 ist die LSE bei der Marktkapitalisierung an der Deutschen Börse vorbeigezogen und hat sich inzwischen einen deutlichen Vorsprung erarbeitet. Die Briten werden aktuell mit 53 Milliarden Euro bewertet, die Deutsche Börse lediglich mit 31 Milliarden Euro.

„Die Deutsche Börse hat sich schwächer als Konkurrenten entwickelt, weil sie kein klares Narrativ hat“, monieren die Analysten von Bank of America. Das werde sich durch gute Quartalszahlen nicht von heute auf morgen ändern.

Positiv sei aber, dass bei der Deutschen Börse ein steigender Anteil der Erträge aus wachsenden Geschäftsfeldern mit wiederkehrenden Einnahmen stamme. Dazu zähle das Fondservicegeschäft (IFS), der im vergangenen Jahr übernommene US-Stimmrechtsberater ISS sowie das Daten- und Indexgeschäft Qontigo.

Deutsche-Börse-Chef Theodor Weimer will weiter zukaufen und hat dabei vor allem sechs Geschäftsbereiche im Blick: Index und Analytik, nachhaltige Investments, Rohstoffe, Devisen, festverzinsliche Wertpapiere und Investment Fund Services. Darüber hinaus liebäugelt er mit weiteren Übernahmen im Geschäft mit digitalen Assets wie Kryptowährungen.

Große Deals, um den Rückstand bei der Marktkapitalisierung auf Konkurrenten wie die Londoner Börse zu reduzieren, stünden aktuell jedoch nicht auf der Agenda, sagte Weimer im Februar. „Das können Sie nicht erzwingen. Und wenn man anfängt, es zu erzwingen, geht es meist schief.“

Mehr: Die Deutsche Börse und das Geschäft, das es nicht geben durfte