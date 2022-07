Quartalszahlen Mehr als 40 Prozent Börsenwert verloren: Die deutschen Banken haben Angst vor der Zukunft

Das zweite Quartal ist für Deutsche Bank und Commerzbank wohl ordentlich gelaufen. Aber der Einbruch der Aktienkurse zeigt, wie groß die Risiken für den Rest des Jahres sind.

Die deutschen Banken leiden unter der Angst vor einer Energie- und Wirtschaftskrise. (Foto: dpa) Die Frankfurter Skyline

Frankfurt Optimismus sieht anders aus: „Ich kann nicht verleugnen, dass ich mir Sorgen darüber mache, was uns in den nächsten zwölf Monaten bevorsteht“, sagte Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing vor Kurzem auf einer Branchenkonferenz mit Blick auf die Wirtschaftslage in Deutschland. Tatsächlich scheinen die Investoren seine Skepsis zu teilen: Seit dem Jahreshoch im Februar hat die Aktie rund 45 Prozent ihres Werts eingebüßt, weit mehr als der Rest der Branche.

Hinter den massiven Verlusten steckt vor allem die Angst vor einer tiefen Wirtschaftskrise ausgelöst durch einen Gaslieferstopp Russlands. Ein Ereignis, das nach Sewings Meinung zu einer schweren Rezession führe, und die könnte wiederum einen Anstieg der Kreditausfälle bedeuten.

Diese Furcht trifft alle europäischen Banken. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Banks hat seit Februar 28 Prozent verloren. Die heimischen Großbanken leiden allerdings besonders, weil die deutsche Industrie stärker als viele andere Länder von günstigen Energieimporten aus Russland abhängig ist.