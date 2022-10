Quartalszahlen Mehr Zinsen, mehr Pleiten – Europas Banken rüsten sich für schwere Zeiten

New York, Frankfurt Monatelang hat der Mix aus Energiekrise, hoher Inflation, drohender Rezession und Kriegssorgen die Bilanzen europäischer Banken fast unberührt gelassen. Nun haben sich amerikanische Großbanken deutlicher als bisher für einen Wirtschaftseinbruch gerüstet und damit ein Warnsignal nach Europa geschickt.

Denn die Vorsorge für möglicherweise platzende Kredite hat wesentlich dazu beigetragen, dass die Nettogewinne großer US-Institute im dritten Quartal regelrecht eingebrochen sind: JP Morgan verdiente netto 17 Prozent weniger, noch größer war das Minus bei Citi mit 25 Prozent, Morgan Stanley mit 29 Prozent und Wells Fargo mit 31 Prozent.

Zwar profitiert die Branche von steigenden Zinsen, insbesondere in den USA. Dafür brachen viele Erträge aus dem Investmentbanking weg. Und auch die straffere Geldpolitik, die höhere Zinseinnahmen ermöglicht, sorgt für Ungemach. Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hebt die Leitzinsen so schnell an wie schon lange nicht mehr, um die Inflation zu bekämpfen.

Der Leitzins liegt nun auf einer Spanne von drei bis 3,25 Prozent und könnte bei der kommenden Sitzung Anfang November noch einmal um 0,75 Prozentpunkte angehoben werden. Unter Bankmanagern und Ökonomen wächst die Sorge, dass die Fed die US-Wirtschaft mit ihrer harten Zinspolitik in eine Rezession stürzen werde.

Dann würden auch die Kreditausfälle steigen, gab JP-Morgan-CEO Jamie Dimon zu bedenken. Noch seien sowohl Verbraucher als auch Unternehmen in guter Verfassung. Konsumenten, ein wichtiger Motor der US-Wirtschaft, „geben zehn Prozent mehr aus als im vergangenen Jahr und 30 Prozent mehr als vor der Pandemie“, so Dimon gegenüber Analysten. Dennoch fürchtet er einen „Hurrikan“ am Horizont. „Mit Inflation, steigenden Leitzinsen und Hypothekenzinsen, volatilen Märkten und dem Krieg, das wird die künftigen Ergebnisse belasten“, stellte er klar.

Die Eigenkapitalquote des Instituts lag bei 12,5 Prozent und soll im ersten Quartal 2023 bei 13 Prozent liegen. Die Bank setzte ein Aktienrückkaufprogramm aus, um das Eigenkapital zu stärken. „Wir hoffen, dass wir Anfang des kommenden Jahres unsere Rückkäufe wieder starten können“, betonte Dimon.

Gemischte Signale für Europas Banken

Die Quartalsergebnisse senden somit gemischte Vorzeichen an die europäischen Banken, die erst in den kommenden Wochen Zahlen vorlegen. Die steigenden Zinserträge, die durch die Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) und der US-Notenbank Fed möglich werden, dürften für die Institute eine gute Nachricht sein. Denn auch die EZB erhöht seit dem Sommer wieder ihre Leitzinsen. Europäische Topbanker verweisen immer wieder darauf, dass sich Unternehmen in Europa stärker als in den USA über Bankdarlehen finanzieren statt über den Kapitalmarkt.

In Zeiten eines Wirtschaftsabschwungs drohen Kreditinstituten daraus aber auch höhere Belastungen aus platzenden Krediten. Dieses Szenario fürchten auch die US-Geldhäuser: Die Großbank JP Morgan etwa hat im dritten Quartal für diese Gefahr mehr Reserven gebildet, indem sie ihre Risikovorsorge für ausfallende Darlehen um insgesamt 808 Millionen Dollar aufstockte. Zum Vergleich: Ein Jahr zuvor hatte die Bank noch 2,1 Milliarden Dollar Risikovorsorge auflösen können, die sie für die Folgen der Coronapandemie gebildet hatte. Die Freisetzung dieser Mittel hatte den Gewinn damals zusätzlich angetrieben.

Der Konkurrent Wells Fargo bildete von Juli bis September dieses Jahres ebenfalls zusätzliche Rückstellungen in Höhe von 784 Millionen Dollar. „Wir rechnen mit einem stetigen Anstieg von Zahlungsausfällen und schlussendlich mit Kreditverlusten, nur der Zeitablauf bleibt unklar,“ sagte Konzernchef Charlie Scharf. Die Citi stockte ihre Risikovorsorge um 370 Millionen Dollar auf.

Auch in Europa stellen sich Institute auf einen Konjunktureinbruch ein – was einen notwendigen Anstieg der Risikoreserven wahrscheinlicher macht. „Wir werden einer Rezession 2023 nicht entgehen können“, sagte Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing in seiner Funktion als Präsident des Bundesverbands deutscher Banken (BdB) in Washington am Rande der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank. Er prognostizierte auch mehr Insolvenzen in den kommenden Monaten.

Die düsteren Aussichten machen auch europäische Bankenaufseher nervös. „Bislang hat sich das günstige Zinsumfeld gut für die Banken entwickelt, aber sie müssen wachsam mit Blick auf Entwicklungen im Risikoausblick bleiben“, sagte der Chef der EZB-Bankenaufsicht Andrea Enria vor Kurzem bei einer Tagung in Wien. Er will, dass Banken mögliche Kreditrisiken früh berücksichtigen und proaktiv damit umgehen.

Noch deutlicher wurde Steven Maijoor, der niederländische Vertreter im EZB-Bankenaufsichtsgremium: Die europäischen Banken sollten sich bei Dividenden und Aktienrückkäufen zurückhalten, um genügend Reserven für den zu erwartenden Konjunkturabschwung zu behalten, mahnte er in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg.

Bankenvertreter wie Sewing oder Karolin Schriever, Vorstandsmitglied des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV), fordern dagegen, dass Politik und Aufsichtsbehörden bestimmte Vorschriften lockern, damit Banken mit ihrem vorhandenen Eigenkapital mehr Kredite vergeben können.

Investmentbanker sind die großen Verlierer

Die Quartalsergebnisse der US-Riesen markieren außerdem auch eine Wende im Kräfteverhältnis zwischen „Wall Street“, also dem Investmentbanking-Geschäft, und „Main Street“, also dem klassischen Bankgeschäft. Im vergangenen Jahr waren die Investmentbanker noch die Stars der Wall Street. Nun sind sie die großen Verlierer. Denn neben den steigenden Rückstellungen war das weitestgehend brachliegende Geschäft mit Fusionen und Übernahmen (Mergers & Acquisitions, M&A) der zweite große Belastungsfaktor für Ergebnisse der US-Banken.

Der M&A-Boom im vergangenen Jahr hatte dazu beigetragen, dass 2021 eines der profitabelsten Jahre überhaupt für die großen Wall-Street-Häuser war. Im laufenden Jahr haben steigende Zinsen, geopolitische Risiken und die Angst vor einer globalen Wirtschaftskrise allerdings für einen Einbruch im M&A-Geschäft gesorgt. „Investmentbanking war das Geschäft, das durch das Konjunkturumfeld am stärksten negativ beeinflusst worden ist mit einem geringeren Appetit für Fusionen und Übernahmen“, erklärte Citigroup-Chefin Jane Fraser.

Die Hoffnung, dass sich dieses Geschäftsfeld in der zweiten Jahreshälfte wieder erholen könnte, hat sich nicht materialisiert, wie die Zahlen für das dritte Quartal zeigen. Die Erträge aus dem Investmentbanking gingen bei Amerikas größter Bank, JP Morgan Chase, um 47 Prozent zurück, bei Morgan Stanley um 55 Prozent und bei der Citi um 64 Prozent. Bei Citi sorgte der Einbruch der M&A-Deals dafür, dass auch der Nettogewinn von Juli bis September im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um fast ein Viertel auf 3,5 Milliarden Dollar fiel.

Diese Entwicklung ist auch für europäische Banken mit großem Kapitalmarktgeschäft wie etwa die Deutsche Bank ein schlechtes Omen. Allerdings spielen bei Deutschlands größtem Geldhaus die Erträge aus dem Handel mit Anleihen und Devisen traditionell eine weitaus wichtigere Rolle als Einnahmen aus Börsengängen oder Fusionsberatungen. Und gerade im Anleihehandel sprudelten auch bei den amerikanischen Großbanken JP Morgan, Morgan Stanley und Citigroup die Erträge noch deutlicher als im Vorjahr.

Aktie von JP Morgan gewinnt, Morgan Stanley verliert

Anleger ließen sich von den Rückschlägen im dritten Quartal allerdings nicht beeindrucken. Die Aktien von JP Morgan, Citi und Wells Fargo stiegen nach Vorlage der Ergebnisse. Denn trotz der niedrigeren Gewinne übertrafen zumindest JP Morgan, Citi und Wells Fargo die Erwartungen der Analysten. Das lag auch daran, dass die Institute die Flaute im Investmentbanking in anderen Bereichen zum Teil kompensieren konnten.

JP Morgan und Citi erwirtschafteten dank ihres großen Privatkundengeschäftes höhere Zinsüberschüsse. Gerard Cassidy, Analyst von RBC Capital Markets, geht davon aus, dass die Institute „das ganze erste Halbjahr 2023 noch von den hohen Zinsen und einer steigenden Nachfrage an Krediten profitieren“ werden.

Bei JP Morgan stieg der Zinsüberschuss um 34 Prozent auf 17,6 Milliarden Dollar im Vergleich zum Vorjahresquartal – ein neuer Rekord. Aufs Jahr gesehen könnte der Zinsüberschuss bei 61,5 Milliarden Dollar liegen, so die Bank – 3,5 Milliarden höher als zunächst angenommen.

„Die Ergebnisse von JP Morgan waren überraschend gut“, lobte Octavio Marenzi von der Kapitalmarktberatung Opimas. Dass der Nettogewinn um 17 Prozent zurückgegangen sei, sei vor allem auf die höhere Risikovorsorge zurückzuführen. „Wenn man das herausrechnet, dann sind die Gewinne auf Vorjahresniveau.“ Der Umsatz konnte dank der steigenden Leitzinsen um zehn Prozent zulegen.

Morgan Stanley wiederum hatte nach der Finanzkrise damit begonnen, das Geschäft mit der Vermögensverwaltung auszubauen, um einen stabileren Ertragsfluss sicherzustellen. Die Umsätze in der Vermögensverwaltung stiegen im Quartal um drei Prozent und trugen insgesamt fast die Hälfte des Konzernertrags bei. Dennoch verlor die Aktie am Freitag an Wert. Firmenchef James Gorman bewertete die Leistung seines Unternehmens zwar als „robust und ausgewogen in einem unsicheren und schwierigen Umfeld“. Analysten hatten allerdings auf eine bessere Ertragslage gehofft.

