Quartalszahlen Neugelder von 28 Milliarden Dollar – UBS profitiert von Einlagenflucht

Der Gewinn halbiert sich dennoch. Die Schweizer Großbank enttäuscht damit die Erwartungen der Analysten. Grund dafür sind vor allem hohe Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten.

Es ist vermutlich der letzte Quartalsbericht der größten Schweizer Bank vor ihrer Integration der Credit Suisse. (Foto: Reuters) UBS in Zürich

Zürich Die Flucht von Millionären in sichere Anlagehäfen hat der Schweizer UBS zu Jahresbeginn Rückenwind verliehen. Die Großbank sammelte bei Reichen und Superreichen von Januar bis März 28 Milliarden Dollar an Neugeldern ein, wie die UBS am Dienstag mitteilte. Davon entfielen sieben Milliarden Dollar auf die letzten zehn Tage des Monats und damit auf den Zeitraum nach der Ankündigung der Credit Suisse-Übernahme.

Der Gewinn halbierte sich im Quartal auf 1,03 Milliarden Dollar. Belastend wirkte sich vor allem eine Erhöhung der Rückstellungen um 665 Millionen Dollar für Rechtsfälle in Zusammenhang mit Wohnbauhypotheken aus. Analysten hatten einer von der Bank selbst erhobenen Umfrage zufolge mit einem Überschuss von 1,7 Milliarden Dollar gerechnet.

