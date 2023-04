Quartalszahlen UBS-Gewinn bricht vor Credit-Suisse-Übernahme überraschend ein

Zürich Solche negativen Überraschungen kennen die Investoren eigentlich nur von der Credit Suisse: Der Gewinn der erfolgsverwöhnten Schweizer Großbank UBS hat sich im ersten Quartal 2023 mehr als halbiert.

Hauptgrund dafür waren Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten in Höhe von 665 Millionen Dollar in Zusammenhang mit amerikanischen Wohnungsbauhypotheken, eine juristische Altlast aus der Finanzkrise. Das teilte die UBS am Dienstag mit.

Der Nettogewinn sank im ersten Quartal auf rund eine Milliarde Dollar, von 2,1 Milliarden im Vorjahresquartal. Auch ohne die Rückstellungen wäre der Gewinn um 21 Prozent tiefer ausgefallen. Analysten hatten mit einem Überschuss von rund 1,7 Milliarden Dollar gerechnet.

Der Erlös fiel um sieben Prozent auf 8,7 Milliarden Dollar. Die operativen Kosten der Bank kletterten um neun Prozent auf 7,2 Milliarden Dollar.

Dabei profitierte die Bank im großen Umfang von Kundenzuflüssen aufgrund der Vertrauenskrise bei der Credit Suisse im März 2022. Die UBS verzeichnete im ersten Quartal Neugeldzuflüsse in Höhe von insgesamt 28 Milliarden Dollar.

Davon entfielen sieben Milliarden Dollar auf die letzten zehn Tage des Monats März und damit auf den Zeitraum nach der Ankündigung der Credit Suisse-Übernahme. „Unsere Kunden wandten sich an uns, als sie nach Stabilität suchten“, sagte UBS-Chef Sergio Ermotti.

Das zeige, „dass wir für unsere Kunden in Zeiten erheblicher Unsicherheit weiterhin eine Quelle der Stabilität sind“, so Ermotti weiter. Die UBS könne dank ihrer starken Bilanz und ihres profitablen Geschäftsmodells „in einem kritischen Moment für das Schweizer und das globale Finanzsystem Teil der Lösung zu sein.“ Die UBS hatte die Credit Suisse am 19. März in einer staatlich verordneten Rettungsaktion übernommen.

Kunden verschieben Milliarden zur UBS

Eine Serie von Skandalen sowie die Unsicherheit aufgrund einer Bankenkrise in den USA hatten die Credit Suisse an den Rand des Zusammenbruchs gebracht. Viele Kunden zogen ihr Geld von der Credit Suisse ab und brachten es zur Konkurrenz.

Allein in der Schweiz sammelte die UBS zehn Milliarden Dollar neues Geld ein. In den USA waren es acht Milliarden Dollar, in Asien sechs Milliarden.

Im Kerngeschäft, der Vermögensverwaltung, konnte die UBS die Neugelder noch nicht in Gewinne ummünzen. Der Vorsteuergewinn der wichtigsten Sparte fiel um sieben Prozent auf rund 1,2 Milliarden Dollar.

Auch die Investmentbank schwächelt weiter: Der Vorsteuergewinn ging um knapp 50 Prozent auf 477 Millionen Franken zurück. Lediglich das Geschäft mit Privat- und Unternehmenskunden konnte Erlöse und Gewinn deutlich steigern.

UBS-Chef Ermotti gab Investoren am Dienstag auch einen Ausblick auf die Integration der Credit Suisse. Demnach könnte die Übernahme bereits im Mai abgeschlossen sein.

Im Juli will Ermotti schließlich erstmals die Zahlen der neu formierten Schweizer Großbank präsentieren. Im zweiten Halbjahr sollen die Aktionäre mehr zu möglichen Synergien und den Finanzzielen der neuen Megabank erfahren.

