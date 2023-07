Quartalszahlen Unicredit hebt Prognose an – 6,5 Milliarden Euro für Aktionäre reserviert

Das italienische Geldhaus verzeichnet das beste erste Halbjahr seiner Unternehmensgeschichte. Über Aktienrückkäufe und Dividenden sollen Anleger nun mindestens 6,5 Milliarden Euro erhalten.

Im zweiten Quartal steigerte Unicredit den Nettogewinn um 15 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro. (Foto: dpa) Unicredit

Mailand Die italienische Großbank Unicredit hat nach einem Gewinnsprung im zweiten Quartal ihre Prognose erhöht und will mehr Kapital an ihre Anteilseigner ausschütten. Wie das Kreditinstitut am Mittwoch in Mailand mitteilte, erwartet das Management nun für 2023 einen Nettogewinn von mindestens 7,25 Milliarden Euro. Bisher hatte es 6,5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.

An die Anleger sollen nun mindestens 6,5 Milliarden Euro über Aktienrückkäufe und Dividenden zurückgegeben werden, bisher waren mindestens 5,75 Milliarden Euro erwartet worden. Für 2024 peilt die Muttergesellschaft der HypoVereinsbank ähnliche Gewinn- und Ausschüttungsziele an.

„Wir haben das beste erste Halbjahr der Unternehmensgeschichte abgeliefert“, sagte Vorstandschef Andrea Orcel. Im zweiten Quartal steigerte Unicredit – Italiens einzige Bank, die von den Aufsichtsbehörden als global systemrelevant eingestuft wird – den Nettogewinn um 15 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro, vor allem dank der gestiegenen Zinsen.

Die Erträge legten im Jahresvergleich um ein Viertel auf 5,97 Milliarden Euro zu. Beide Kennzahlen lagen deutlich über den Erwartungen der Analysten. Die harte Kernkapitalquote (CET1) stieg im Quartal um mehr als einen halben Prozentpunkt auf 16,6 Prozent.