Quartalszahlen US-Banken profitieren massiv von gestiegenen Zinsen

Geld verleihen lohnt sich wieder: Banken in den USA haben ihre Gewinne im zweiten Quartal deutlich gesteigert. Grund für die guten Zahlen ist auch die US-Wirtschaft insgesamt.

Die Aktie der größten US-Bank legt vorbörslich deutlich zu. (Foto: Reuters) JPMorgan Chase & Co in New York

New York Die größte US-Bank JP Morgan hat auch im zweiten Quartal kräftig von den stark gestiegenen Zinsen und den dadurch deutlich höheren Einnahmen im Kreditgeschäft profitiert. Zudem lief auch das Geschäft mit Anleihen, Aktien und Rohstoffen besser als von Experten erwartet.

„Fast alle unsere Sparten sind im Quartal gewachsen“, sagte Bankchef Jamie Dimon. „Die US-Wirtschaft bleibt robust. Die Bilanzen der Verbraucher sind gesund und sie geben Geld aus, obschon ein wenig langsamer.“

Alles in allem kletterte der Überschuss in den drei Monaten bis Ende Juni im Jahresvergleich 67 Prozent auf 14,5 Milliarden US-Dollar (13 Milliarden Euro), wie die Bank am Freitag in New York mitteilte. Die Erträge legten um gut ein Drittel auf 41,3 Milliarden Dollar zu – und damit in einem noch höherem Tempo als zum Jahresauftakt. Damit übertraf JP Morgan die Schätzungen der Analysten bei beiden Werten.

Außerdem spielte JP Morgan weiter die Übernahme der kollabierten First Republic Bank in die Karten. Die Übernahme trug etwa 2,7 Milliarden Dollar zum gesteigerten Gewinn bei. Die Großbank erhöhte zudem abermals die Prognose für den Zinsüberschuss außerhalb des Geschäfts mit großen Unternehmen und im Investmentbanking im laufenden Jahr. Die Aktie legte vorbörslich zu. Höhere Zinsen kurbeln Gewinn von Wells Fargo an Die US-Großbank Wells Fargo hat im zweiten Quartal wegen der gestiegenen Zinszahlungen der Kunden ebenfalls einen Gewinnsprung hingelegt. Die viertgrößte US-Bank erhöhte zudem ihre Prognose für den Zinsüberschuss. Die US-Wirtschaft entwickelt sich weiterhin besser als von vielen erwartet. Wells-Fargo-Chef Charlie Scharf Dieser war im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 29 Prozent auf 13,16 Milliarden Dollar gestiegen. Im Gesamtjahr werde er rund 14 Prozent höher ausfallen als 2022, teilte das Geldhaus am Freitag mit. Zuvor hatte es ein Plus von zehn Prozent angepeilt. Der Überschuss der Bank aus San Francisco kletterte auf 4,94 Milliarden Dollar nach 3,14 Milliarden im Jahr zuvor. „Die US-Wirtschaft entwickelt sich weiterhin besser als von vielen erwartet“, sagte Wells-Fargo-Chef Charlie Scharf. Dennoch erhöhte die Bank ihre Rückstellungen für den Ausfall von Krediten auf 1,7 Milliarden Dollar von 580 Millionen Dollar im Jahr zuvor. Mehr: Warum die Wall-Street-Banken mit unruhigen Zeiten rechnen