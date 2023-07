Quartalszahlen US-Banken profitieren stark von gestiegenen Zinsen und bereiten sich auf schwierigere Zeiten vor

Amerikas Großbanken haben im zweiten Quartal deutlich mehr Geld verdient. Bei einem großen Geldhaus brach der Gewinn jedoch ein.

Die Aktie der größten US-Bank legt vorbörslich deutlich zu. (Foto: Reuters) JP Morgan Chase & Co in New York

New York Die Wall-Street-Institute gehen gestärkt ins zweite Halbjahr. Amerikas größte Bank, JP Morgan Chase, meldete am Freitag Rekorderträge, angetrieben durch die hohen Leitzinsen der Notenbank Fed und die Übernahme der gescheiterten Regionalbank First Republic im Mai. Auch das Geschäft mit Anleihen, Aktien und Rohstoffen lief besser als von Experten erwartet.

„Fast alle unsere Sparten sind im Quartal gewachsen“, sagte Bankchef Jamie Dimon. „Die US-Wirtschaft bleibt robust. Die Bilanzen der Verbraucher sind gesund und sie geben Geld aus, wenn auch ein wenig langsamer.“

Alles in allem kletterte der Überschuss in den drei Monaten bis Ende Juni im Jahresvergleich um 67 Prozent auf 14,5 Milliarden US-Dollar (13 Milliarden Euro), wie die Bank am Freitag in New York mitteilte. Die Erträge legten um gut ein Drittel auf 41,3 Milliarden Dollar zu. Damit übertraf JP Morgan die Schätzungen der Analysten bei beiden Werten.