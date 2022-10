Quartalszahlen US-Banken verdienen deutlich weniger

New York Das schrumpfende Geschäft im Investmentbanking hat den Gewinn von JP Morgan Chase im abgelaufenen Quartal um 17 Prozent gedrückt. Die größte US-Bank erzielte von Juli bis September einen Überschuss von 9,7 Milliarden US-Dollar nach 11,9 Milliarden ein Jahr zuvor, wie das Institut am Freitag mitteilte.

Finanzexperten gingen von noch schlechteren Zahlen aus und rechneten mit einem Gewinneinbruch von 24 Prozent. Der Wegfall von M&A-Deals ließ im Investmentbanking-Geschäft von JP Morgan den Gewinn um 43 Prozent schrumpfen bei einem Umsatz von 1,7 Milliarden Dollar.

Der US-Marktführer verbuchte zudem 808 Millionen Dollar an Rückstellungen für drohende Kreditausfälle. Zum Vergleich hatte die Bank ein Jahr zuvor 2,1 Milliarden Dollar für pandemiebedingte Risikovorsorge aufgelöst. Gegenwind für die Bankgeschäfte sei die „hartnäckig hohe Inflation“, die zu weltweit höheren Zinsen führe, erklärte Konzernchef Jamie Dimon bei der Vorlage der Geschäftszahlen. Dennoch seien US-Firmen gesund, es gäbe viele Jobs auf dem Arbeitsmarkt und Verbraucher verfügten über solide Finanzen.

Skandal kostet Wells Fargo ein Drittel des Gewinns

Der Skandal um fiktive Kundenkonten und erhöhte Rückstellungen für drohende Kreditausfälle haben den Gewinn der US-Großbank Wells Fargo im dritten Quartal um rund ein Drittel schrumpfen lassen. Im Zeitraum von Juli bis September sei der Überschuss im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 31 Prozent auf 3,53 Milliarden Dollar gefallen, teilte die viertgrößte Bank der USA am Freitag mit.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

„Unsere solide Geschäftsleistung im dritten Quartal wurde von operativen Verlusten von zwei Milliarden Dollar aufgrund von Gerichtsverfahren, Konfliktlösungen mit Kunden und regulatorischen Fragen aus der Vergangenheit schwer beeinträchtigt,“ erklärte Konzernchef Charlie Scharf die Quartalsergebnisse.

>> Lesen Sie hier: Warum sich Tagesgeld und Festgeld jetzt wieder lohnen

Das Geldhaus bildete im abgelaufenen Quartal für drohende Kreditausfälle Rückstellungen im Volumen von 784 Millionen Dollar. Vor einem Jahr hatte Wells Fargo noch wegen des damaligen Konjunkturaufschwungs Risikovorsorge im Umfang von 1,4 Milliarden Dollar aufgelöst. „Wir rechnen mit einem stetigen Anstieg von Zahlungsausfällen und schlussendlich mit Kreditverlusten, nur der Zeitablauf bleibt unklar,“ sagte Scharf.

Andere führende US-Banken, darunter Citigroup und Morgan Stanley, veröffentlichen ihre Zahlen ebenfalls am Freitag. Die Investmentbank Goldman Sachs und die Bank of America wollen kommende Woche ihre Geschäftsberichte präsentieren.

Morgan Stanley schwächer als erwartet

Die anhaltende Flaute bei Fusionen und Übernahmen zehrt am Gewinn der US-Investmentbank Morgan Stanley. Der Überschuss sank im dritten Quartal auf 2,49 Milliarden Dollar nach 3,58 Milliarden Dollar vor Jahresfrist, wie das Geldhaus am Freitag mitteilte. Pro Aktie stand ein Gewinn von 1,47 Dollar in den Büchern nach 1,98 Dollar ein Jahr zuvor. Analysten hatten allerdings 1,49 Dollar erwartet.

Firmenchef James Gorman äußerte sich dennoch nicht unzufrieden mit dem Zahlenwerk für die Monate Juli bis September. "Die Leistung der Firma war robust und ausgewogen in einem unsicheren und schwieriges Umfeld", führte er aus.

Die Nettoerträge sanken im dritten Quartal um zwölf Prozent auf 13 Milliarden Dollar. Die globale Flaute bei Fusionen und Übernahmen hielt nun schon das dritte Quartal in Folge an. In den USA brachen die Volumina im dritten Jahresviertel um fast 63 Prozent ein. Die steigenden Kosten der Schuldenaufnahme zwangen viele Unternehmen dazu, große Übernahmen zu verschieben. Zudem drückten die durch den Ukrainekrieg ausgelösten Turbulenzen an den Finanzmärkten sowie die schnell steigenden Zinsen auf die Stimmung der Anleger. Unternehmen schoben deshalb Börsengänge erst einmal auf die lange Bank.

Mehr: Schweizer Großbank UBS warnt vor Zinswende – Ende für den Immobilienboom?